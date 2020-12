„Fairness-Zone“ statt Eltern-Taxis

Gute Verkehrslösung in Bruchhausen „Eltern-Taxis“, die ihren Nachwuchs mit dem KFZ punktgenau vor der Schule oder Sportstätte absetzen, sieht man in Bruchhausen weniger häufig als in anderen Ortsteilen. Obwohl es auch hier gefährliche Engstellen gibt – die man allerdings durch einfache Maßnahmen entschärft hat. Um zur Rodentelgenschule, zur Städtischen Gemeinschaftsschule und Grundschule oder zum Sportpark […]