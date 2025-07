Fahr mal nach

Winterberg zum Schluchten- und Brückenpfad

In Winterberg erwartet uns nach der Ankunft per ÖPNV, Fahrrad, Auto oder zu Fuß der Schluchten- und Brückenpfad im Helletal.

Die beeindruckende Mittelgebirgsklamm mit Regenwald-Atmosphäre liegt im Rothaargebirge und verzaubert mit schroffen Felsen und einer wilden Flora und Fauna. Wasserfälle und Bachläufe schlängeln sich entlang des Wanderwegs. Das Rauschen des Wassers lässt die Seele zur Ruhe kommen und neue Kraft schöpfen.

Die unberührte Natur verleiht der Region einen Hauch von urzeitlichem Zauber – mit ihrem zerklüfteten Tal, den malerischen Wanderbrücken und den hervorragend ausgeschilderten Pfaden. Als einer der Themenwege Winterbergs entfaltet der Schluchten- und Brückenpfad eine besondere Anziehungskraft, die jeden Wanderer in seinen Bann zieht.



Startpunkt der Wanderung ist der „Bodensee“ bei Elkeringhausen oder alternativ im Kur- und Vitalpark. Eine Übersichtskarte direkt in der Nähe des Eingangsportals informiert über alle Details des Schluchten- und Brückenpfads. Auf der gesamten Strecke laden Rothaarsteig-Audiowege zum Zuhören ein.



Nach der Rückkehr in den Vital- und Kurpark lädt die Tretbeckenanlage zur wohltuenden Erfrischung müder Beine ein. Wer mag, kann die beruhigenden Klänge einer Handpan erklingen lassen oder sich in der umliegenden Gastronomie kulinarisch stärken.