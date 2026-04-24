Fahr mal nach …

Elspe zum Wallburgturm

Auf dem über 480 Meter hohen Weilenscheid oberhalb des Dorfs Elspe liegt der Wallburgturm, der einen wunderbaren Panoramablick auf das Umland bietet und bei klarem Wetter kilometerweit reicht.



Der Wallburgturm liegt auf einer der Wallanlagen, die sich im ganzen Sauerland auf Bergkuppen mit rund 20 Kilometer Distanz befanden. Die Geschichte der Wallanlage reicht bis in die Eisenzeit zurück. In südwestlicher Richtung findet sich der 455 Meter hohe Wollberg.



Erbaut wurde der erste Wallburgturm zwischen 1937 und 1938, der kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs bei Feuergefechten zerstört wurde. Rund 40 Jahre lang blieb nur das alte Turmfundament, bis im Jahre 1997 der Neubau des Turms entstand, der vollständig aus Holz aufgebaut wurde.



Im Inneren des 14,50 Meter hohen Wallburgturms führen 60 Stufen und eine Wendeltreppe zur Aussichtsplattform. Er ist rund um die Uhr kostenfrei zugänglich und ein spannendes Ausflugsziel.

Der Weg nach oben

Nach der Ankunft in Elspe zu Fuß, mit Fahrrad, Bus oder Auto bildet der Schützenplatz unseren Startpunkt, von wo wir in Richtung „Am Wasserfall“ gehen und nach 1,8 Kilometern zum Wallburgturm gelangen. Der letzte Abschnitt ist ein steiler Anstieg, der herausfordernd sein kann und ein wenig Ausdauer erfordert.



Auf dem Weg laden Bänke zum Verweilen ein und der spätere Panoramablick entschädigt für den anstrengenden Anstieg ohnehin. Je nach Kondition dauert die Wanderung bis zu 1,5 Stunden. Neben dem X8 führen alternativ auch die Wanderwege A16 und A17 zum Aussichtsturm. Für weniger geübte Wanderer empfiehlt sich auch das Dorf Hachen als Ausgangspunkt.



Am und um den Wallburgturm finden alljährlich Veranstaltungen statt, wie zum Beispiel Abendwanderungen oder die Sonnenwendfeier. Die SGV-Hütte Elspe lädt auf dem Rückweg zu einer Stärkung ein.

