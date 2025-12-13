Fahr mal nach …

…Burg Altena

Die Burg Altena zählt zu den ältesten Burgen Deutschlands und liegt hoch droben über der Stadt Altena im Märkischen Kreis, von der aus uns ein einzigartiger Panoramablick geboten wird. Per Bus, Bahn, Auto oder Fahrrad ist Altena leicht erreichbar. Unweigerlich zieht die mittelalterliche Höhenburg, erbaut auf einem Bergansatz des Klusenbergs, den Blick auf sich.



Die Geschichte der Burg reicht bis in das 12. Jahrhundert zurück, als die Floßöfen die Eisenverhüttung revolutionierten und als Schutz des Eisengewerbes und der Handelswege im märkischen Sauerland erbaut wurde. Seit dem Jahr 1914 beherbergt die Burg eine Jugendherberge, die damals als erste dauerhafte Jugendherberge weltweit ihre Türen öffnete.



Zu Fuß ist die Höhenburg über einen steilen Gehweg erreichbar, der sich rund um das stattliche Bauwerk windet. Eine gute Kondition ist hier ratsam, weil der Weg an manchen Stellen herausfordernd ist. Auf Bänken entlang des Aufstiegs hoch zur Burg kann man sich ausruhen und einen Blick auf Altena genießen.



Wer sich den anstrengenden rund 20 Minuten langen Fußmarsch ersparen möchte, der kann alternativ in den kostenpflichtigen Erlebnisaufzug steigen, der in einer halben Minute die 80 Höhenmeter überwindet und direkt zum Burghof führt.



Panoramablick über Altena

Oben angekommen belohnt der Aufstieg mit einem einmaligen Blick auf die Stadt Altena und die Lenne. Über den Wehrgang schaut man auf den Steinbruch, im Pulverturm kann man Schmiedehandwerk und eine Ausstellung bewundern.



Nach einem erlebnisreichen Tag lädt das Burgrestaurant dazu ein, den Abend in mittelalterlichem Ambiente ausklingen zu lassen. Die Gaststube bietet ein entspanntes Ambiente mit künstlichen Fackeln und Ritterrüstungen. Zur Sommerzeit ist der obere Burghof geöffnet, um dort Speis und Trank zu genießen.



Auf der Burg finden zudem regelmäßige Veranstaltungen statt, im Museum laden Ausstellungen zu Exkursionen in das Mittelalter ein. Ein lohnenswertes Reiseziel für einen Tagesausflug mit altertümlichen Flair.



Weitere Informationen: www.burg-altena.de

