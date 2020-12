Fahnenprojekt zur Textile 2021 in Schmallenberg

Ein Ort, eine Farbe. Am 23. Dezember um 11.00 Uhr wurden per Live-Stream der TEXTILE Werkstatt die Farben für das Fahnenprojekt zum Gemeinschaftsprojekt der „Textile – Festival für textile Kunst“ auf Instagram ausgelost. Mit dabei sind insgesamt zehn Ortsgemeinschaften, welche unter dem Thema „Was ist mir wichtig?“ kreativ werden und eigene Gemeinschaftsfahnen zum Festival 2021 kreieren. Künstlerisch begleitet wird das Projekt von Evá Florentz – Cosmós, welche die zur Verfügung stehenden Farbspektren ausgearbeitet hat. Die beteiligten Orte werden demzufolge überwiegend in folgenden Farben arbeiten:

Bad Fredeburg: Magenta, Fleckenberg: Warmes Gelb, Gleidorf: Orange, Grafschaft: Helles Grün, Kirchrarbach: Purpur, Westfeld: Kaltes Gelb, Nordenau: Blau, Oberkirchen: Türkisblau, Schmallenberg-Kernstadt: Naturgrün, Siedlinghausen (Winterberg): Ziegelrot.

Anne Möx, vom Sozialwerk St. Georg und Koordinatorin des Projektes, wird die Beteiligten zum weiteren Vorgehen kontaktieren.

Veranstalter des Projektes ist das Kulturbüro der Stadt Schmallenberg. Die TEXTILE Werkstatt wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft im Programm “LandKULTUR” gefördert.