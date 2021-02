Fachoberschule für Wirtschaft startet zum neuen Schuljahr

BK Berliner Platz und BK Brilon erweitern ihr Angebot

Nun ist es offiziell. Die Genehmigung für die Einrichtung der Fachoberschule für Wirtschaft und Verwaltung wurde von der Bezirksregierung Arnsberg erteilt – rechtzeitig zum Anmeldezeitraum. Damit bietet sich den Schülerinnen und Schülern beider Berufskollegs neben dem Besuch der Höheren Handelsschule ab dem Schuljahr 2021/22 noch eine weitere, praxisorientiertere Möglichkeit, die Fachhochschulreife zu erwerben.

Die Fachoberschule für Wirtschaft und Verwaltung zeichnet sich u.a. dadurch aus, dass die Lernenden im ersten Jahr dieses zweijährigen Bildungsgangs nur an zwei Tage am Berufskolleg unterrichtet werden – und an drei Tagen ein Betriebspraktikum absolvieren. Im zweiten Jahr vertiefen die Schülerinnen und Schüler ihre theoretischen Kenntnisse und bereiten sich gezielt auf die Fachhochschulreifeprüfung vor. Beide Berufskollegs bieten im Differenzierungsbereich zudem die Vermittlung von beruflichen Kenntnissen aus dem Bereich E-Commerce an.

„Eine Win-Win-Situation für Unternehmen und Schülerinnen und Schüler“ so lautet die übereinstimmende Aussage von Berthold Hohmann (Schulleiter am BK-Berliner Platz) und Franz-Josef Killing (Schulleiter am BK-Brilon). Die Fachoberschule ermöglicht es den Jugendlichen, schon während der Schulzeit ein Unternehmen bzw. einen Ausbildungsberuf intensiv kennenzulernen und sich einen entscheidenden Vorteil bei der späteren Ausbildungsplatzsuche zu verschaffen. Die Unternehmen profitieren in ähnlicher Weise. Ihnen bietet sich eine gute Gelegenheit, potenzielle Auszubildende bereits im Vorfeld eines Bewerbungsverfahrens kennenzulernen.

Alle Interessierten können sich telefonisch, per Mail oder über die Internetseiten der Berufskollegs jederzeit informieren und über schüleronline (www.schueleranmeldung.de) ab sofort anmelden.

Kontakt Berufskolleg Brilon:

www.berufskolleg-brilon.de

Tel: 02961-94-5720

Fax: 02961-94-5720

info@berufskolleg-brilon.de

Kontakt Berufskolleg Berliner Platz Arnsberg:

www.bk-berliner-platz.de

Tel: 02931-94-5400

Fax: 02931-94-5454

mail@bk-berliner-platz.de