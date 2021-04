Fachkräftemangel: Digitalisierung sorgt für IT-Spezialisten im Sauerland

Zahlreiche Unternehmen in der Region Sauerland haben schon jetzt mit einem erheblichen Fachkräftemangel zu kämpfen. In vielen Fällen stehen nicht genügend motivierte oder gut geschulte Mitarbeiter zu Verfügung, um den Bedarf in den Betrieben decken zu können. Dies kann im schlimmsten Fall verheerende Folgen haben. Die Frage lautet deshalb: Warum wird die Digitalisierung im Unternehmen immer wichtiger und welche Aussichten und Chancen gibt es besonders für IT-Fachkräfte?

Digitalisierung wird immer wichtiger für Unternehmen

In den nächsten Jahren und Jahrzehnten werden durch die zunehmende Digitalisierung viele betriebliche Abläufe drastisch verändert werden. Die Digitalisierung ermöglicht in den betrieblichen Abläufen eine erhebliche Effizienzsteigerung und eine damit verbundene Verbesserung der Wirtschaftlichkeit. Der Grund hierfür ist, das innerbetriebliche Abläufe durch neue Kommunikations- und Informationstechniken kostengünstiger und schneller abgewickelt werden können als es vorher der Fall war. Für Unternehmen ist die Digitalisierung somit ein wichtiger Aspekt für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit.

Vielen Unternehmen im Sauerland mangelt es an IT-Fachkräften

Durch den digitalen Wandel herrscht deutschlandweit aktuell ein massiver Fachkräftemangel. Immer mehr Unternehmen sind händeringend auf der Suche nach geeignetem Personal. Auch Betriebe im Sauerland sind keine Ausnahme und haben schon jetzt massiv damit zu kämpfen, gut geschulte Mitarbeiter zu finden. Diese Tatsache kann schon bald zu einer bedrohlichen Wachstumsbremse werden, wie zahlreiche Studien beweisen. Jede unbesetzte Stelle bedeutet für die Unternehmen im Sauerland einen Verlust an Innovation und Wertschöpfung.

Häufige Bereiche in Unternehmen die IT-Fachkräfte benötigen

Der Fachkräftemangel im IT-Bereich zieht sich im Grunde genommen quer durch alle Branchen und Bereiche. Besonders häufig gesucht werden derzeit vor allem Software-Entwickler, Programmierer, Projektmanager, Sicherheitsexperten und ähnliche. Auch bei den neuen Profilen wie Virtual Reality Designer und Data Scientists wird schon seit längerem ein aufsteigender Trend verzeichnet. Gut geschulte IT-Mitarbeiter fehlen mittlerweile längst nicht nur in spezialisierten IT-Unternehmen, sondern auch in der Wissenschaft, der Verwaltung und in vielen weiteren Bereichen. Das liegt vor allem daran, dass die IT aktuell einen sehr hohen Stellenwert in Unternehmen einnimmt. Betriebe müssen heutzutage eine digitale Transformation vornehmen, um sich auf die Zukunft vorzubereiten. Dementsprechend wächst auch der Bedarf an geeigneten Fachkräften, während das Angebot nach wie vor stagniert oder in vielen Fällen sogar singt. Für die Unternehmen im Sauerland entstehen mittel- und langfristig hierdurch ernste Risiken, da eine unbesetzte Stelle oft mit wirtschaftlichen Umsatzeinbußen einhergehen.

Aussichten und Chancen für die berufliche Zukunft in der IT

In der IT entwickeln sich immer wieder vollkommen neue Berufe und bislang sind noch nicht alle davon weit verbreitet. In Zukunft wird vor allem der Datenschutz und die IT-Sicherheit eine erhebliche Rolle spielen, sodass zahlreiche Unternehmen nach geeigneten Cyber-Security-Consultants, IT-Auditoren und Profis im Bereich Data Analytics suchen. Auch der Software-Entwickler, der sich auf die Konzipierung und Implementierung von Software spezialisiert hat, wird in Zukunft von besonders guten Karriereaussichten profitieren. Klar ist: Die Digitalisierung ist längst nicht mehr aufzuhalten und wird das berufliche Umfeld des Menschen umkrempeln. Nur Unternehmen, die die sich dieser Tatsache bewusst sind und schon jetzt auf eigene Faust für geeigneten IT-Nachwuchs sorgen, etwa durch Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, werden die Herausforderung des digitalen Wandels erfolgreich meistern können und auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben.



Durch den digitalen Wandel ändert sich nicht nur das persönliche Umfeld, sondern auch die Arbeitswelt. Es tun sich neue Wege auf und bieten interessierten Computer Fans tolle und vor allem lukrativer Job Angebote. Vor allem IP Spezialisten sind in allen Bereichen äußerst und werden auch in Zukunft von hervorragenden Karriereaussichten und überdurchschnittlich guten Gehältern profitieren.