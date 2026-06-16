Fachkräfte diskutieren über die Zukunft der Pflege

Großes Interesse am Austausch beim Pflegetag #WaLiMa in Lippstadt

Eingeladen hatten die LWL-Kliniken Lippstadt und Warstein sowie das LWL-Klinikum Marsberg. Unter dem Titel „Chancen – Herausforderungen – Perspektiven“ kamen Pflegefachpersonen aus der Region zusammen, um sich auszutauschen, aktuelle Entwicklungen einzuordnen und Impulse für den Berufsalltag mitzunehmen.

„Der Pflegetag hat gezeigt, wie groß das Interesse an Austausch und gemeinsamer Weiterentwicklung in der Pflege ist. Besonders wertvoll war die Verbindung aus wissenschaftlichen Impulsen, berufspolitischen Perspektiven und konkreten Themen aus der Praxis“, sagte Magnus Eggers, Pflegedirektor der LWL-Kliniken Lippstadt und Warstein.

Impulse aus Wissenschaft und Praxis

Beiträge kamen unter anderem von Sandra Postel, Präsidentin der Pflegekammer NRW, Prof. Dr. Frank Weidner und Dr. Patricia Hänel. Im Mittelpunkt standen Fragen, die die Pflege aktuell stark beschäftigen: Welche Aufgaben und Verantwortlichkeiten gehören künftig zur professionellen Pflege? Was bedeuten neue gesetzliche Rahmenbedingungen für den Berufsalltag? Und wie kann die Zusammenarbeit zwischen Pflege, Medizin und weiteren Berufsgruppen so gestaltet werden, dass Patientinnen und Patienten bestmöglich versorgt werden?

Neben den Vorträgen bot der Pflegetag praxisnahe Workshops und Impulse. Die Teilnehmenden setzten sich unter anderem mit evidenzbasierter Pflege, Berufsstolz in der psychiatrischen Pflege, psychologischer Sicherheit in Stationsteams, Wissensmanagement und modernem Onboarding neuer Kolleginnen und Kollegen auseinander. Neben den fachlichen Impulsen spielte auch die kreative Reflexion der Veranstaltung eine besondere Rolle. Nachdem in den vergangenen Jahren bereits Methoden wie Lego Serious Play und Graphic Recording eingesetzt wurden, fasste in diesem Jahr der aus Funk und Fernsehen bekannte Poetry-Slammer Lars Ruppel die Inhalte des Tages in einem während der Tagung entstandenen „Poetic Recording“ zusammen – unterhaltsam, pointiert, witzig und zugleich nachdenklich.

Ausbildung und Karriereentwicklung stärken

Erstmals werden den Teilnehmenden außerdem die Inhalte der Keynotes als Videoaufzeichnung zur Verfügung gestellt. So können zentrale Impulse der Veranstaltung auch im Nachgang noch einmal aufgegriffen, vertieft und in die Teams weitergetragen werden. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der langfristigen Entwicklung beruflicher Kompetenzen – von der Ausbildung über den Berufseinstieg bis hin zu Fort- und Weiterbildungen. Hochschulen informierten vor Ort über aktuelle Bildungsangebote und Möglichkeiten der Weiterqualifizierung im Bereich Pflege.

Die Veranstaltung bot außerdem Gelegenheit, die neuen Räumlichkeiten der LWL-Pflegeschule Kreis Soest kennenzulernen. Dort wurde sichtbar, wie moderne Lernorte dazu beitragen können, Theorie und Praxis in der Pflegeausbildung enger miteinander zu verbinden.