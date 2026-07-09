Exzellente Brass-Musik auf der EMS Hennesee … und vieles mehr

Der Sauerland- Herbst 2026 zwischen Tradition und Innovation

Wenn fantastische Blechbläserklänge den Herbst zum Klingen bringen, ist es wieder soweit: Der Sauerland-Herbst lädt zu Konzerten der Extraklasse ein – und das nunmehr seit stolzen 27 Jahren! Das Sauerland wird immer wieder neu zur begehrten Konzertbühne internationaler Stars der Brass-Szene und präsentiert sich als kulturell höchst attraktive Region, weit über ihre Grenzen hinaus.



Das Besondere an diesem Musikfestival sind das Aufeinandertreffen herausragender Künstler mit Laien-Musikern aus dem Sauerland und zugleich eine große Vielfalt an Musikstilen, Genres und Performances, so dass für jeden Musikgeschmack im Publikum etwas dabei ist. Gerade diese Mischung macht den besonderen Reiz des Festivals aus: Weltstars der Blechbläsermusik begegnen jungen Ensembles in Workshops und Konzerten, klassische Brass-Kultur trifft auf Jazz, Pop und Crossover. Konzerte werden angeboten in Kirchen, Schützenhallen, Kulturzentren, auf der Freilichtbühne und nun sogar auf dem Wasser, denn: Auch wenn sich das Festival bewährt präsentiert, sucht das engagierte Team um seinen künstlerischen Leiter Prof. Thomas Clamor dennoch immer wieder nach neuen Ideen und Formaten, um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein.



So findet nun zum dritten Mal ein kleiner Sommer-Ableger des Festivals auf der Freilichtbühne in Arnsberg-Herdringen statt. Drei Open-Air-Konzerte versprechen vom 23. bis zum 25. Juli eine wunderbare Festivalatmosphäre unter freiem Himmel. Dort sorgen unter anderem „Brasssonanz“, die „Reservisten BigBand Rheinland“ und „Fättes B“ für ganz unterschiedliche Klangfarben – von präziser Brass-Kunst bis zur energiegeladenen Partyformation mit „fätten“ Beats und starken Raps.



Auch in der Hauptspielzeit vom 26. September bis zum 24. Oktober setzt der Sauerland-Herbst 2026 wieder auf eine breite Vielfalt. Gleich zweimal (26. und 27. September) mit dabei ist das fünfköpfige Ensemble „Canadian Brass“. Die Weltstars sind der Inbegriff exzellenter Brass-Unterhaltung, waren schon bei der „Geburtsstunde“ des Festivals dabei und fühlen sich seit Jahren eng mit ihm verbunden. „Canadian brass“ wird auch das begehrte Eröffnungskonzert in der Stadthalle in Meschede spielen. Ihr Programm „Amazing Brass“ spannt den Bogen hierbei von Bach bis Dixieland, von Klassik bis Unterhaltungsmusik – virtuos, humorvoll und mit jener Bühnenpräsenz, für die das Ensemble international gefeiert wird.



Neu mit dabei

Besonders spannend sind auch die neuen Namen im Festivalprogramm. Erstmals zu Gast beim Sauerland-Herbst ist das Schweizer Ensemble „Geneva Brass“. Die Musiker aus Genf stehen für einen modernen, offenen Brass-Sound, der technische Brillanz mit großer stilistischer Bandbreite verbindet. Ihr Konzert im Autohaus Witteler in Brilon dürfte zu den neuen Entdeckungen des Festivaljahres zählen. Gerade solche ungewöhnlichen Spielorte gehören seit jeher zur Idee des Sauerland-Herbstes: Musik soll nahbar werden und Menschen dort erreichen, wo man große internationale Ensembles nicht unbedingt erwartet.

Quelle: FättesB FättesB Wieder, Gansch und Paul Quelle: MaxJoseph MaxJoseph

Ein schwimmendes Konzert

Ein besonderes Erlebnis verspricht außerdem ein völlig neuer Konzertort: Erstmals wird ein „schwimmendes Konzert“ auf der EMS Hennesee stattfinden. Möglich ist das, weil das Schiff seit Herbst letzten Jahres elektrisch und somit flüsterleise unterwegs ist und so den Rahmen für den Startrompeter Thomas Gansch bieten kann, der dort gemeinsam mit Albert Wieder und Leonhard Paul auftreten wird – mitten auf dem Wasser. Schon diese außergewöhnliche Kulisse zeigt, wie kreativ und experimentierfreudig sich der Sauerland-Herbst immer wieder zeigt.

Quelle: German Horn Sound German Horn Sound

Daneben stehen zahlreiche weitere Ensembles und Formationen auf dem Programm, von „genesis brass“ über „German Hornsound“ bis hin zur „Brass Band Limburg“. Im Zusammenhang mit der Nachwuchsförderung, die Prof. Thomas Clamor sehr am Herzen liegt, seien hier noch die Konzerte zweier Nachwuchs-Ensembles erwähnt. Zum einen tritt das „Sinfonieorchester der Musikschule Hochsauerlandkreis“, welches seit seiner Gründung das kulturelle Leben des Hochsauerlandkreises prägt, am 11.10. im Sauerland-Theater in Arnsberg auf und zum anderen konzertiert „Folkwang brass“, ein Ensemble der Folkwang Universität der Künste, am 15.10. in der Kirche in Reiste. Darüber hinaus wird die Jugend in den seit vielen Jahren fest etablierten Workshops der Brass-Akademie in den Blick genommen, in denen sich die Profis den Laienensembles und -musikern nahbar zeigen, technische und künstlerische Tipps geben und gemeinsam musiziert wird. Es sind auch hier fantastische Angebote, die den Festivalgedanken lebendig machen und auch jungen Musikern Begegnungen mit international renommierten Künstlern ermöglichen.



So bleibt der Sauerland-Herbst weit mehr als eine Konzertreihe. Das Festival verbindet Menschen, Orte und musikalische Welten – und verwandelt das Sauerland Jahr für Jahr in einen klingenden Resonanzraum für die ganze Vielfalt der Brass-Musik!



Wer erleben möchte, wie facettenreich, ergreifend und begeisternd Blechbläsermusik sein kann, wird beim Sauerland-Herbst 2026 in Meschede, Arnsberg, Brilon, Schmallenberg und vielen weiteren Spielorten des Sauerlandes wieder reichlich Gelegenheit dazu haben!



Informationen und Tickets unter www.sauerland-herbst.de

