„EXTRA-Zeit“ in Arnsberg – Spannendes Ferienangebot für 120 Kinder

Die Sommerferien laufen bereits – mit dazu gehört in diesem Jahr auch wieder das Sommerferienprogramm der Stadt Arnsberg. In der „EXTRA-Zeit“ haben derzeit erneut 60 Kinder im Alter von 8 bis 12 die Möglichkeit, einen aufregenden Start in die Sommerferien zu erleben. In der Sekundarschule am Eichholz gibt es ein Ferienprogramm, das Spiel, Spaß und Bewegung im Kontakt mit der Natur bietet.

Bewegung im Kontakt mit der Natur

In dieser Ferienwoche steht für 60 neue Kinder in der EXTRA-Zeit ein Besuch bei den Alpakas auf dem Ennerthof in Arnsberg-Wennigloh auf dem Programm. Zwei Wochen lang, von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 16 Uhr bietet das Ferienprogramm der Stadt Arnsberg eine verlässliche Betreuung für Kinder. Bis zu zehn Mitarbeitende sowie Betreuerinnen und Betreuer der Stadt Arnsberg sorgen dabei für ein abwechslungsreiches und altersgerechtes Programm. Dabei konnten sich die jungen Teilnehmenden bei einem Besuch im Stadtlabor Arnsberg mit modernen Kommunikationsmöglichkeiten rund um Smart City beschäftigen. Auch der Bau von Flößen an der Ruhr zählt zum Angebot.

Bau von Flößen

In der Sekundarschule Arnsberg gibt dazu u.a. Workshops zum Skateboardfahren, einen Kräuterworkshop und auf jeden Fall viel Spaß. Von der Sekundarschule aus geht es zudem in die Natur. So erkunden die Kinder im Rahmen der EXTRA-Zeit u.a. auch den benachbarten Natur-Erlebnis-Raum und basteln dort Kunstwerke. Tagesfahrten wie zu den Alpakas auf dem Ennerthof mit einer Führung in Arnsberg-Wennigloh runden das Ferienprogramm ab.

Alpaka-Tour

„Die Extrazeit ist ein wichtiger Baustein im Rahmen der städtischen Ferienangebote, der das seit einigen Jahren bestehende Erlebnis für Kinder ergänzt und bereichert“, sagt Christopher Hilverling, Erster Beigeordneter der Stadt Arnsberg anlässlich des Besuchs an der Sekundarschule in Arnsberg. Dank der Unterstützung durch die Stiftung der Sparkasse Arnsberg-Sundern, die hierfür einen fünfstelligen Betrag zur Verfügung stellt, können diese und weitere Ferienangebote der Stadt Arnsberg zu einem familienfreundlichen Preis angeboten werden. Geschwisterkinder nehmen kostengünstig oder sogar kostenlos am Angebot teil. „Die Unterstützung der EXTRA-Zeit sowie weitere Ferienangebote der Stadt Arnsberg folgt unserem Anspruch, nahe bei den Menschen aus Arnsberg und der Region zu sein“, erklärt Jürgen Schwanitz vom Vorstand der Stiftung der Sparkasse Arnsberg-Sundern.

Stiftung der Sparkasse unterstützt

Für Kinder aus Arnsberg gibt es noch weitere Ferienangebote. So findet in dieser und der kommenden Woche die beliebte Kinder-Stadt auf dem Gelände der Grundschule Moosfelde statt. Und bei der Waldwoche am Jugendwaldheim von Wald und Holz in Arnsberg-Obereimer wird den jungen Teilnehmenden die Bedeutung von Wald und das Zusammenspiel in der Natur nähergebracht.