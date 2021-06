„Explore Sauerland“ – Entdecke die Schönheit der Region!

Zwei Freundinnen laden zur Erkundung ein

Es sind wohl unzählige außergewöhnliche und schöne Orte, die man in Südwestfalen entdecken kann – und die vielfach noch echte “Geheimtipps” sind. Genau solchen Orten möchten die beiden Freundinnen Anna Verburg (23) und Sabrina Lingenauber (25) aus dem Sauerland mit ihrem Projekt „Explore Sauerland“ nun auf die Spur kommen! Die beiden jungen Frauen gehen in ihrer Heimat auf Entdeckertour und wollen so auf die Schönheit der Region aufmerksam machen. Toll!

Die Geschichte von “Explore Sauerland” begann Anfang 2020, als sich Anna und Sabrina ganz zufällig über Instagram kennenlernten. Schnell wurde klar: Die beiden Freundinnen verbindet nicht nur ihre Reiselust, sondern auch ihre gemeinsame Liebe zum Sauerland. Seither erkunden sie gemeinsam die Region und halten ihre Entdeckungen mit der Kamera fest. Während dieser gemeinsamen Abenteuer spüren sie viele tolle Highlights auf, wie zum Beispiel Hängebrücken, Bergtouren, Burgen und Wanderrouten.

Schnell kamen die beiden auf die Idee, diese Highlights auch mit anderen Menschen zu teilen. Genau das tun die beiden seit einiger Zeit auf ihrem Blog “Explore Sauerland” und auch auf ihrem eigenen Instagram-Kanal. Hier folgen ihnen mittlerweile um die 4.000 Personen. Cool! Ziel ist es, die Menschen mit ihrem Projekt neue Orte zum Entdecken zu zeigen und sie dazu zu motivieren, selbst auf Erkundungstour in der Region zu gehen!

