Für das vom Westfälischen Literaturbüro in Unna e. V. (WLB) ins Leben gerufene Projekt „Experiment Heimat“ waren im Juni des Jahres 2021, als Kooperation mit dem Kulturbüro der Stadt Schmallenberg, die Fotografin Christina Stohn und die Autorin Sabrina Janesch in Schmallenberg zu Gast. Die Ergebnisse ihrer künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Begriff Heimat, der Stadt und den Menschen vor Ort, sind in einen Text-Foto-Band und eine Wanderausstellung des Westfälischen Literaturbüros eingeflossen, die vom 17. Dezember 2022 bis zum 15. Januar 2023 im Lenneatelier der Stadt Schmallenberg präsentiert werden.

Zur Ausstellungseröffnung am Samstag, den 17. Dezember um 16:30 Uhr, im Lenneatelier, Unter der Stadtmauer 4, 57392 Schmallenberg, sind alle Projektbeteiligten und Interessierten herzlich eingeladen. Nach den Begrüßungen durch Bürgermeister Burkhard König, Wolfram Kuschke, Staatsminister a. D. und Vorsitzender des WLB, sowie durch Heiner Remmert, den Leiter des WLB, wird der Kurator des Projektes Peter Bialobrzeski eine Einführung in die Ausstellung geben.

Quelle: Milena Schlösser Autorin Sabrina Janesch

Sabrina Janesch liest aus ihrem Essay „Singularität: 51° Nord, 8° Ost // HeimFinden“. Christina Stohn präsentiert ihre Fotoserie „Schwarz-Weiß-Gold“. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von dem Duo aus Gesang und Klavier „Nina and Sain“. Das Experiment HEIMAT ist ein Projekt des Westfälischen Literaturbüros in Unna e. V. (WLB) in Kooperation mit Städten, LWL-Industriemuseen, Kulturämtern sowie zahlreichen weiteren Vereinen, Einrichtungen und Initiativen in Westfalen. Experiment HEIMAT wird vom Ministerium für Heimat, Kommunales Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert. Weitere Informationen zum Projekt sind au www.experimentheimat.de zu finden.