Experiment Heimat in Schmallenberg

Schriftstellerin Sabrina Janesch und Fotografin Christina Stohn waren in Schmallenberg auf Spurensuche

Eine, auf den ersten Blick, ungewöhnliche Ausstellung wurde am Samstagnachmittag, 17. Dezember 2022 im Lenneatelier in Schmallenberg eröffnet. Das Experiment HEIMAT. Ein Projekt des Westfälischen Literaturbüros in Unna e.V. (WLB) in Kooperation mit Städten, LWL-Industriemuseen, Kulturämtern sowie zahlreichen weiteren Vereinen, Einrichtungen und Initiativen in Westfalen. Für die Stadt Schmallenberg waren die Schriftstellerin Sabrina Janesch und die Fotografin Christina Stohn in den Golddörfern von Schmallenberg auf Spurensuche. Heute kehrten beide noch einmal nach Schmallenberg zurück, um ihre künstlerischen Ergebnisse zu präsentieren: den Essay „Singularität 51° Nord, 8° Ost // Heim Finden“ und die Fotoserie „Schwarz-Weiß-Gold“. Während der heutigen Vernissage berichteten die Künstlerinnen über ihre Zeit in den Golddörfern. Der Leiter des Westfälischen Kulturbüros Heiner Remmert stellte das Projekt vor. Kurator Peter Bialobrzeski führte in die Ausstellung.

Quelle: Experiment HEIMAT Günter Gamm im Modell Truck Club Schmallenberg in Fleckenberg

Die Ausstellung im Lenneatelier zeigt auf großformatigen Schautafeln unter anderem die Fotos, die Christina Stohn in den Schmallenberger Golddörfern im Rahmen des Projekts aufgenommenen hat und Auszüge aus dem von Sabrina Janesch verfassten Esay. Darunter ist auch das ungewöhnliche Plakatmotiv für Experiment HEIMAT zu finden. Es zeigt Günter Gamm vom Modell-Trucker-Club Fleckenberg inmitten der einzigartigen Trucker-Bahn in Fleckenberg.

Zur Vernissage überraschte mit ausdrucksstarken Liedern, unter anderen von Amy Winehouse, das neue Schmallenberger Duo Nina (Gesang) und Sain (Klavier)

Musikalische Begleitung von Nina (Gesang) und Sain (Klavier)





Begleitend zur Ausstellung ist ein Text-Foto-Band erschienen, der im Buchhandel erhältlich ist oder beim WLB über post@wlb.de bestellt werden kann.