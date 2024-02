Exklusives Wohnen mit Ausblick

Neue Ferienhäuser auf dem Birkenhof

Ferienhäuser und Ferienwohnungen stehen bei den Sauerland- Gästen voll im Trend. Individueller Urlaub in bestens ausgestatteten Wohlfühlräumen ist gefragt. Vier baugleiche Ferienhäuser ergänzen seit einigen Monaten das Unterkunftsangebot vom Birkenhof am Rande von Holthausen. Mit zwei Schlafzimmern, zwei Bädern und einer Gesamtwohnfläche von 105 Quadratmetern erfüllen die Birkenholz-Ferienhäuser höchste Ansprüche.

Ökologische Holzbauweise

Quelle: Kotthof & Partner

An die Energieeffizienz neuer Gebäude werden hohe Anforderungen gestellt. Alle vier Ferienhäuser sind in Anlehnung an den KFW 40-Standard gebaut. Die ökologische Bauweise als Holzrahmenbau wurde ebenso wie alle sonstigen Arbeiten von heimischen Handwerksbetrieben ausgeführt. Hierbei besonders hervorzuheben sind die Außenwände mit Wandschalung aus sägerauen Lärchenbrettern. Der sichtbare Dachstuhl aus Holz innen und an den Dachüberständen außen gibt den Häusern ihr markantes Aussehen. Gründächer unterstreichen die konsequent ökologische Ausrichtung.

Wiesenhaus. Kaffeehaus. Stallhaus. Waldhaus.

Jedes der vier Ferienhäuser zeichnet sich durch eine individuelle Ausstattung aus. Die Namen deuten den Stil an: Wiese, Kaffee, Stall und Wald. Individuelle Wandoberflächen aus verschiedenen Materialien im Innenbereich, wie Kaffeebohnen und -pulver, Stroh etc., greifen den jeweiligen Hausnamen auf. Über ein Nahwärmenetz mit einer zentralen Hackschnitzelheizung kommt wohlige Wärme in die Häuser. Im Außenbereich der Ferienhäuser sorgen versickerungsfähige Oberflächen für das direkte Eindringen des Regens in den Boden.

Alles in allem stehen die vier Birkenhof-Ferienhäuser für ein durchdachtes Gesamtkonzept, das den Gästen einen entspannten Natururlaub in großzügiger Umgebung sowie Umwelt und Natur einen bestmöglichen Schutz garantiert. Geplant und ausgeführt wurden die vier Ferienhäuser von den Architekten Kotthoff & Partner aus Schmallenberg.