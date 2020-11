Eversberger Landmilch – frischer geht’s nicht

Hof Möller-Winter rüstet sich für die Zukunft

Mancher Supermarktkunde blieb in den letzten Wochen schon vor den interessanten neuen Geräten stehen: Milchautomaten! Frische Milch aus Eversberg, direkt vom Bauernhof Möller-Winter, so liest man. Flasche reinstellen, Münzen einwerfen, Start drücken – schon läuft das gesunde, weiße Getränk ins Gefäß. Was steckt eigentlich dahinter? WOLL war deshalb für Sie im Mescheder Bergdorf.

Christoph Möller-Winter ist seit 2012 der Herr auf dem Hof, der bereits seit 1480 im Familienbesitz existiert. Wo frühere Landwirts-Generationen ein sicheres Auskommen hatten, stellt sich die Einkommenssituation seit Jahrzehnten zunehmend als schwierig dar. Wer nicht aufgeben will, muss sich etwas einfallen lassen. Massentierhaltung wäre eine Möglichkeit, doch für Möller-Winters käme dieses nicht infrage.

Alter Familienbetrieb in heutiger Zeit

„Durch den Bau unseres modernen, offenen Stalls im Jahr 2014 an den bereits vorhandenen Stall haben unsere 60 Milchkühe ausreichend Platz“, erzählt Möller-Winter. „Bei dieser Größenordnung können wir sowohl auf das Wohl unserer Tiere achten, als auch alle Aufgaben im Familienverbund erledigen.“ Familie ist ein gutes Stichwort, denn neben Ehefrau Steffi gibt’s zwei Kinder. Max, ihr Ältester, hat sich bereits entschieden, irgendwann Papas Platz einzunehmen. Die Aussage des Teenagers ist ganz klar: „Landwirt ist der schönste Beruf der Welt!“

Neue Wege gehen … auch für Max

Diese Perspektive vor Augen war der ganzen Familie klar: „Unser Weg der Existenzsicherung wird die Direktvermarktung! Neben unserem Hauptabnehmer Landliebe geht seitdem ein Teil der Milch an bisher sechs Standorten in Meschede, Bestwig, Bigge-Olsberg und Warstein ohne Zwischenhändler über Automaten in den Verkauf, und die Nachfrage kann sich sehen lassen“, freut sich Christoph Möller-Winter.“

Foto: Creative Power Group

Ein Hofladen voll mit leckeren Lebensmitteln

Auch Steffi Möller-Winter hat ein Tätigkeitsfeld für sich entdeckt: Im kleinen Hofladen in der Weststraße bietet sie Lebensmittelaus eigener Herstellung sowie regionale Erzeugnisse von Partnerbetrieben an. Lange hat sie in ihrer Hofküche experimentiert, geübt, getüftelt und Erfahrungen gesammelt. Ende 2019 war es soweit: Ihre ersten Käsesorten, Feta und Joghurt waren „reif“ für den Verkauf. „Die Nachfrage nach meinen handgemachten Milchprodukten, die alle ohne Konservierungsstoffe auskommen, ist überwältigend“, berichtet sie. Die Kunden kommen natürlich aus Eversberg, aber auch aus den umliegenden Orten. Auch ein Hotel ist regelmäßiger Kunde, und ein Restaurant ist als Abnehmer in Planung.

Eversberger Hausnamen für handgemachten Käse

Für die Ortskundigen hat man sich ein besonderes „Schmankerl“ einfallen lassen: Die inzwischen acht verschiedenen Geschmacksrichtungen des Schnittkäses wurden nach Eversberger Hausnamen benannt. Ob man nun mehr auf den „Heuers“ mit Tomate und Basilikum steht, den Eukmann mit Scharbzieger Klee bevorzugt oder zum Druvar mit Bärlauch tendiert, ist natürlich Geschmackssache. Jedenfalls ist eine neue Überraschungssorte grad in Arbeit!

Ein Blick nach vorn

Was bringt die Zukunft? In seinen Visionen sieht Max einen Hof, auf dem, anders als heutzutage üblich, auch männliche Tiere ihre Daseinsberechtigung in einem Wohlfühlstall haben. Regionale Schlachtung durch Metzger vor Ort statt Tierverkauf an Großschlachthöfe, das liegt ihm am Herzen. Und er hofft auf unterstützende Gesetzesänderungen. Sicherlich wird man die eingeschlagenen Vertriebswege weiter perfektionieren. Artgerechte Tierhaltung, regional produzierte Lebensmittel und deren Verkauf zu fairen Preisen – das liegt doch sowohl den Landwirten als auch den Käufern am Herzen!

Eversberger Landmilch

Familie Möller-Winter

Weststraße 359872

Meschede-Eversberg

Tel.: 0291 51164

info@eversberger-landmilch.de

www.eversberger-landmilch.de