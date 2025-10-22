Europapremiere: Martin Palmeris neues Requiem



Arnsberg wird zum Zentrum eines einmaligen Klangereignisses

Leidenschaft, Gänsehaut und geballte musikalische Energie – am 22. Februar 2026 verwandelt sich das Sauerlandtheater Arnsberg in ein Kraftzentrum der Chormusik. Der argentinische Star-Komponist Martin Palmeri, gefeiert für seine mitreißende Verbindung aus Tango, Klassik und Jazz, präsentiert hier erstmals in Europa sein monumentales „Requiem“, eine bewegende Hommage an Papst Franziskus.

Über 160 Mitwirkende sorgen für ein klanggewaltiges Erlebnis: Die Bayer-Philharmo-niker, Sopranistin Agnes Lipka, Tenor Markus Francke, Grammy-Preisträger Paul Phoenix, Bandoneon-Virtuose Christian Gerber und Palmeri selbst am Flügel vereinen sich mit drei großen Chören – darunter das Forum Vocale Arnsberg unter Angelika Ritt-Appelhans, der renommierte Corul Regal aus Bukarest und das energiegeladene Projekt 007 des Arnsbergers Dr. Matthias Regniet, der zugleich die Gesamtleitung innehat. Am Dirigentenpult steht der temperamentvolle Spanier Jesús Ortega Martínez.

Das Ergebnis: Musik voller Emotionalität, Tiefe und Rhythmus, die Herz und Seele gleichermaßen berührt. Bürgermeister Ralf Paul Bittner unterstützt das spektakuläre Projekt als Schirmherr. Ein Abend, der Grenzen sprengt und das Sauerland zur Bühne der Weltmusik macht – diese Premiere darf man nicht verpassen!

Tickets jetzt sichern in allen Vorverkaufsstellen oder online unter www.projekt-007.de.