Europameisterin im „Vierer“

Judith Rottmann am Rande Deutschland Tour 2023 in Neheim mit ihrem Bruder Jonathan Rottmann. Quelle Team Sauerland.

Deutschland war in diesem Jahr nicht nur Gastgeber der Fußball EM. Auch die Bahn EM der U19 und U23 Altersklassen fand in Cottbus einen würdigen Austragungsort. Judith Rottmann vom RC Victoria Neheim war hier Teil der siegreichen Deutschen Nationalmannschaft und sicherte sich die Goldmedaille in der Mannschaftsverfolgung.

Der Europameistertitel im „Vierer“ ist ein weiterer Meilenstein der noch jungen Karriere Rottmanns. Neben dem Titel schaffte die Schülerin auch noch einen 3. Platz im Madison. In dieser Disziplin treten Zweierteams wie bei Sechstagerennen gegeneinander an. Die Bronzemedaille erkämpfte sie sich mit ihrer Partnerin Messane Bräutigam aus Rheinland Pfalz.