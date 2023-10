Europäische Werte aus dem Sauerland

In diesen Tagen erscheint im Sauerländer WOLL-Verlag ein politisch interessantes Buch mit dem Titel „Shakespeare und die Entstehung des europäischen Geistes“. Autor ist der Landtagsabgeordnete Andreas T. Sturm aus Baden-Württemberg. Den Anstoß für das Buch bekam der ausgewiesene Shakespeare-Kenner vor über zwei Jahren bei einer Lesung und Diskussion mit dem Sauerländer Erfolgsautor Peter Prange in der Stadtbibliothek Arnsberg zum Thema „Werte – von Platon bis Pop“.

Andreas T. Sturm dazu zu seinem neuen Buch: „Bei politischen und gesellschaftlichen Problemstellungen werden die Fragen aufgeworfen: »Was sind überhaupt die europäischen Werte?“ und »Wie weit würden wir gehen, um diese zu verteidigen? «Die Shakespeare-Rezeption ist eine Konstante, vor deren Hintergrund die Entwicklung des europäischen Geistes nachvollziehbar wird. Shakespeare ist Seismograph für gesellschaftliche und politische Entwicklungen in der europäischen Geschichte. Er hat den europäischen Geist über seinen Einfluss auf die (Schwarze) Romantik maßgeblich mitgeprägt. Wie kein anderer Autor beeinflusste Shakespeare die (Schwarze) Romantik, deren Erzählung gemeinhin als Gründungsmythos des europäischen Gedankens gilt.“

Quelle: Woll-Verlag

Am Wochenende wird Das Buch in der Heimat des Landtagsabgeordneten, im Palais Hirsch in Schwetzingen vorgestellt. Danach erfolgt die Präsentation des Buches auf der Frankfurter Buchmesse. Verleger Hermann-J. Hoffe vom WOLL-Verlag aus Schmallenberg: „Es ist für unseren kleinen Verlag eine Ehre und große Freude dieses wichtige Buch für die politische Diskussion um Europa und sein Werte herausgeben zu dürfen. Dass der Anstoß für das Buch auf eine Veranstaltung mit dem Sauerländer Erfolgsautor Peter Prange einhergeht, zeigt, Europa und Sauerland oder Sauerland und Europa passen gut zusammen.“

Das Buch „Shakespeare und die Entstehung des europäischen Geistes“ von Andreas T. Sturm kann ab sofort beim WOLL-Verlag bestellt werden und wird am Mitte Oktober in allen Buchhandlungen erhältlich sein.

Andreas T. Sturm: Shakespeare und die Entstehung des europäischen Geistes. – Die (Schwarze) Romantik als Epoche des Umbruchs. ISBN: 978-3-948496-70-8 – 16,90 Euro. – www.woll-verlag.de