Eslohes Bürgermeister Peter Hönninger:

„Ich möchte ein Bürgermeister zum Anfassen sein“

Am 14. September 2025 wurde das CDU-Mitglied Peter Hönninger mit 78,1 Prozent der Stimmen zum neuen Bürgermeister der Gemeinde Eslohe gewählt. Seine Vereidigung folgte am 4. November. Hönninger wurde 1971 in Eslohe geboren und ist dort aufgewachsen. Seit 2005 lebt er mit seiner Frau in Wenholthausen. Das Paar hat zwei Töchter.



Politisches Neuland betrat Peter Hönninger mit seiner Wahl zum Bürgermeister nicht: Bereits seit 2014 gehörte er dem Esloher Gemeinderat an, seit 2023 war er stellvertretender Bürgermeister. Das WOLL-Magazin sprach mit ihm über seinen Start ins neue Amt, die Erwartungen der Bürger, die Zukunft der Gemeinde und ein Thema, das in Eslohe besonders intensiv diskutiert wird: die Windenergie.



WOLL: Herr Bürgermeister, Sie sind mit 78,1 Prozent der Stimmen gewählt worden. Macht Sie dieses Ergebnis stolz oder demütig?

Peter Hönninger: Von beidem ein bisschen. Ich bin auf jeden Fall stolz, weil diese 78,1 Prozent ein Ergebnis sind, mit dem ich nicht gerechnet habe. Das ist ein toller Rückhalt, den ich aus der Bevölkerung bekommen habe. Gleichzeitig kommt aber auch die Demut dazu, denn mit einem solchen Ergebnis ist natürlich eine entsprechende Erwartungshaltung verbunden.



WOLL: Was für ein Bürgermeister wollen Sie für die Gemeinde Eslohe sein?

Peter Hönninger: Ich möchte ein Bürgermeister zum Anfassen sein, einer, mit dem man jederzeit sprechen kann. Gleichzeitig bin ich aber nicht der Wunscherfüller, der jeden Wunsch der Bürgerinnen und Bürger morgen erfüllen kann. Wir können aber über Themen diskutieren, die wir vielleicht nicht heute, aber in einigen Jahren umsetzen können. Wenn wir den Menschen erklären, warum manches nicht sofort möglich ist, dann entsteht dafür auch Verständnis.



Die Gemeinde Eslohe ist nach wie vor gut aufgestellt. Deshalb geht es eher darum, an kleineren Stellschrauben zu drehen, um unsere Gemeinde zukunftsfähig zu gestalten. Es geht nicht darum, das große Rad komplett herumzureißen und plötzlich alles anders zu machen.



WOLL: Wie schwierig ist es, als Bürgermeister der Nachfolger von Stephan Kersting zu sein?

Peter Hönninger: Ich habe das nicht als schwierig empfunden, weil ich ein sehr gutes Verhältnis zu ihm habe. Dadurch habe ich auch immer wieder die Gelegenheit, mich mit ihm auszutauschen. Er hat für sich einen klaren Schlussstrich gezogen. Mit seinem Ausscheiden als Bürgermeister ist er auch nicht mehr im Rathaus. Er hat zu mir gesagt: „Ich gebe dir keine guten Ratschläge. Aber wenn du dich bei mir meldest, bekommst du immer eine Antwort.“



Dadurch unterstützt er mich bei manchen Fragestellungen, bei denen seine Erfahrung, aber auch Kenntnisse aus der Vergangenheit hilfreich sind. Er hat in den vergangenen 16 Jahren einen tollen Job gemacht und mir eine sehr gut aufgestellte Gemeinde übergeben.

Bürgermeister Peter Hönninger im Gespräch mit dem WOLL-Magazin.

WOLL: Sie sagen, dass Sie nicht der Wunscherfüller sein können, der jeden Wunsch erfüllt. Haben Sie dafür ein Beispiel?



Peter Hönninger: Ja, ich denke zum Beispiel an das Thema Windenergie. Hier gibt es in der Bevölkerung sehr unterschiedliche Wünsche und Erwartungen. Durch den verabschiedeten Regionalplan ist uns beim Thema Windenergie auf kommunaler Ebene das Heft des Handelns aus der Hand genommen worden. Dadurch haben wir in der Gemeinde bestimmte Windenergiebereiche, in denen Windkraftanlagen entstehen werden.



Es funktioniert nicht, auf der einen Seite zu sagen: „Wir wollen regenerative Energien“, und auf der anderen Seite zu fordern: „Bitte nicht vor meiner Haustür.“ Ich weiß, dass die Betroffenheit in einigen Ortschaften unserer Gemeinde sehr groß ist. Wir müssen deshalb einen Weg finden, wie wir aus dieser Situation das Beste machen können.



Ich bin davon überzeugt, dass Eslohe dafür einen guten Weg gefunden hat. Die Erträge aus der Windenergie, die bei der Gemeinde ankommen, sollen zu einem großen Teil an diejenigen Bürgerinnen und Bürger ausgeschüttet werden, die in einem bestimmten Radius um eine Windkraftanlage leben.



Wir haben dafür unterschiedliche Entfernungsbereiche festgelegt. Wer innerhalb eines Radius von 1.000 Metern um eine Windkraftanlage lebt, kann einen Betrag von maximal 800 Euro pro Jahr erhalten. Im Bereich zwischen 1.000 und 1.500 Metern liegt der maximale Betrag bei jährlich 150 Euro. Insgesamt will die Gemeinde Eslohe 80 Prozent dieser Einnahmen aus der Windenergie an die betroffenen Bürgerinnen und Bürger ausschütten. Die verbleibenden 20 Prozent kommen nach Entscheidung des Rates der Jugendarbeit sowie Projekten aus dem Bereich Natur- und Umweltschutz in der Gemeinde Eslohe zugute.



WOLL: Was macht Eslohe Ihrer Meinung nach besonders?

Peter Hönninger: Insgesamt finde ich, dass die Rahmenbedingungen in der Gemeinde Eslohe sehr gut sind. Es gibt einen großen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Das Leben auf dem Land ist immer von Gemeinschaft geprägt, die vielen ehrenamtlich Engagierten bieten breit gefächerte Freizeitmöglichkeiten an und tragen mit ihrem Einsatz maßgeblich zum Zusammenhalt in unserer Gemeinde bei. Darüber hinaus sind wir eine sehr familienfreundliche Gemeinde, in der das Familienleben einen hohen Stellenwert hat. Kurzum: Hier kann man sich wohlfühlen!

