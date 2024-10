Esloher Komponist vertont Otfried Preußlers Welterfolg „Die kleine Hexe“

„Die kleine Hexe“ – Musical nach der Geschichte von Otfried Preußler

Musik: Wolfgang König (* 1947 in Eslohe)

Libretto: Veronika te Reh (* 1947 in Koblenz)

Meine Frau Veronika te Reh und ich schreiben und produzieren seit über 40 Jahren Musiktheaterstücke mit Kindern und Jugendlichen. Unser 26. Stück war das Musical „Ein Sommernachtstraum“ nach William Shakespeare, das wir 2023 letztmalig aufführten. Wir hatten danach überlegt, Astrid Lindgrens „Ronja Räubertochter“ zu bearbeiten – eine Idee, die wir schon vor 30 Jahren einmal im Kopf hatten. Bezüglich der Rechte nahm ich Kontakt zum Theaterverlag Weitendorf in Hamburg auf, der die Rechte an fast allen großen Kinderbuch-Autoren wie Otfried Preußler, Michael Ende, Paul Maar, Astrid Lindgren oder Erich Kästner besitzt.

Da die Rechte schon vergeben waren, bekamen wir dafür keine Zustimmung. Stattdessen fragte der Lektor des Verlags, Claus Woschenko, ob wir nicht Interesse hätten, Otfried Preusslers „Die kleine Hexe“ zu einem Musical zu verarbeiten. Da es sich dabei um eines der meistgelesenen Kinderbücher weltweit handelt, haben wir uns ausführlich mit der Geschichte auseinandergesetzt, um zu sehen, ob sie unsere Fantasie anregt, sich aber auch in eine dramatische Form bringen und mit unseren Möglichkeiten umsetzen lässt. Alle diese Bedingungen waren gegeben, sodass wir uns entschieden, die kleine Hexe in Angriff zu nehmen.

Wunderbare Sprache

Otfried Preußler hat eine wunderbare Sprache und ein wahres Gespür dafür, was Kindern wichtig ist und was sie verstehen. Er hat diese Geschichte 1957 für seine eigenen Kinder geschrieben, die Angst vor bösen Hexen hatten. Er wollte ihnen diese Angst nehmen. Das ist ihm mittlerweile millionenfach in der ganzen Welt gelungen.

Für mich als Komponist ist interessant, dass Preußler einige Situationen beschreibt, die mich stark an meine Kindheit erinnern und musikalische Erinnerungen hervorrufen, die ich jetzt wieder einbringen kann. Das betrifft beispielsweise die Marktszene mit dem billigen Jakob und der entsprechenden Leierkastenmusik, aber auch die Schützenfestszene, die die Blasmusik und vor allem den Esloher Schützenmarsch meines Vaters in meinen Kopf zurückholte. Die Erben von Otfried Preußler haben sich nach unserer Entscheidung ausführlich mit unseren Stücken und unserer Arbeit auseinandergesetzt, ihre Zustimmung gegeben und uns „Die kleine Hexe“ ihres Vaters anvertraut. Da wir nie ein Stück nur schreiben, sondern es immer mit den Chören meiner Frau an der Schule für Musik im Kreis Warendorf auch auf die Bühne bringen, vollzieht sich der Entwicklungsprozess eines neuen Musicals immer gleichzeitig auch praktisch. Insofern entstehen bei uns ausnahmslos Stücke, die aufführbar sind und nicht wegen unmöglicher Anforderungen in einem Schreibtisch verschwinden. Dadurch dauert die Entwicklung eines Stückes aber auch immer länger, weil jeder Schritt sofort mit unseren Kindern und Jugendlichen auf seine Umsetzbarkeit hin überprüft wird.

Ein Jahr Vorbereitung

Nach mehr als einem Jahr Vorbereitungszeit sind wir soweit, dass die Uraufführung am 29. September 2024 in dem neu restaurierten Stadttheater in Lippstadt stattfinden kann. Eine Vorstellung wird um 11 Uhr sein, eine um 16 Uhr. Beteiligt sind 100 Kinder und Jugendliche der Schule für Musik im Kreis Warendorf und eine Band mit hervorragenden Musikern. Wie immer führt meine Frau Regie, ich übernehme die musikalische Leitung. Es gibt noch einige Restkarten beim Kulturamt der Stadt Lippstadt. Dank der überaus erfreulichen Nachfrage schieben wir noch eine Vorstellung in der Vorweihnachtszeit nach: am 1. Dezember 2024 um 16 Uhr.

Das Musical „Die kleine Hexe“ hat eine abendfüllende Länge. Ein Besuch mit ganz kleinen Kindern wird daher nicht empfohlen. Ansonsten ist das Stück für alle Kinder, Erwachsenen und Senioren gedacht und geeignet, die Lust haben, sich von der Fröhlichkeit der kleinen Hexe, der Lebendigkeit der vielen mitwirkenden Kinder und Jugendlichen, einem bezaubernden Bühnenbild und viel Musik mit Ohrwurm-Charakter begeistern zu lassen. „Sauerländer Flair“ wird da und dort durchschimmern …