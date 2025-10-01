Ein Wochenende voller Farben, Freude und Begegnungen

Wenn die Blätter bunt werden und das Sauerland in goldenes Licht getaucht ist, lädt alljährlich Eslohe zum Esloher Herbst ein. Am Samstag, 11. Oktober, und Sonntag, 12. Oktober 2025, verwandelt sich Eslohe wieder in einen lebendigen Treffpunkt für die ganze Region.

Schon am Samstag heißt es: Einkaufen mit der ganzen Familie. Viele Geschäfte haben bis 18 Uhr durchgehend geöffnet und locken mit tollen Angeboten. Ob Mode, Deko, Genuss oder Geschenkideen – hier findet jeder etwas. Und weil der Esloher Herbst nicht nur für Shopping steht, klingt der Abend gesellig und schwungvoll aus: Ab 19:30 Uhr steigt in der Schützenhalle die große Party – Musik, Tanz und gute Laune garantiert!

Der Sonntag setzt noch einen drauf: Von 13 bis 18 Uhr öffnen die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag. Dazu gibt es bunte Verkaufsstände, ein abwechslungsreiches Kinderprogramm und natürlich jede Menge Live-Musik. So wird das Bummeln zum Erlebnis – zwischen Einkäufen, Gesprächen und herbstlichem Flair.

Doch der Esloher Herbst ist mehr als ein Marktwochenende. Er ist ein Stück gelebte Sauerländer Kultur: Gemeinschaft, Gastfreundschaft und Lebensfreude. Hier trifft man Freunde, Nachbarn und Gäste, tauscht Neuigkeiten aus und genießt einfach die besondere Stimmung, die dieses Fest jedes Jahr ausstrahlt.

Und er reiht sich in eine ganze Serie von bunten Herbstveranstaltungen im Sauerland ein: Alljährlich laden Städte und Dörfer in der Region zu erlebnisreichen Einkaufstagen ein – mit besonderen Angeboten, Musik und Aktionen für die ganze Familie. Der Esloher Herbst gilt dabei als eine der traditionellsten Veranstaltungen dieser Art und ist weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt.

Wenn am Abend die Straßenlichter angehen, Eslohe im Lichterglanz erstrahlt und die Musik noch nachklingt, spürt man: Der Herbst ist eine Zeit des Innehaltens, aber auch eine Zeit, um das Leben zu feiern.

Esloher Herbst 2025 – ein Wochenende, das man nicht verpassen sollte: bunt, lebendig, sauerländisch.