Esloher Dampftage: Faszinierendes Schauspiel mit längst vergangener Technik

An diesem Wochenende, 27./28. Mai, finden im und um das DampfLandLeute – MUSEUM ESLOHE wieder von 10-18 Uhr die traditionellen Dampftage statt.

Dampfmaschinen, Loks, Lokomobile, alte Traktoren und verschiedene Motoren zeigen, dass sie auch nach hundert Jahren und mehr, noch perfekt laufen. Der Besucher erlebt viele stationäre und mobile Dampfmaschinen in Funktion. Dieses faszinierende Schauspiel zieht mit seiner längst vergangenen Technik die Besucher in ihren Bann. Zu bestaunen ist die „Frankenberger Dampfmaschine“, die ventilgesteuerte Dampfmaschine mit einem Schwungrad von fast vier Metern Durchmesser, die seit kurzem im Museum wiederaufgebaut wurde. Zahlreiche Dampfmaschinenmodelle sind in unterschiedlichsten Varianten zu sehen. Modellbauer präsentieren ihre Kleinmaschinen, die in unzähligen Stunden entstanden sind, um sie den interessierten Besuchern vorzuführen.

Quelle: DampfLandLeute-Museum Eslohe Museumbahn unter Volldampf

Natürlich fehlt an den Dampftagen auch die Nachfolgetechnik nicht: Verschiedenartige Dieseloldtimer, Traktoren, Bulldogs und stationäre Diesel-Stromerzeuger sind versammelt, so dass eine umfangreiche Palette alter Krafterzeugungs- und Kraftübertragungs­maschinen gezeigt wird.

Museumsbahn und Vorführungen

Weiter gibt es Vorführungen am alten Sägegatter auf dem Werkstatthof des Museums, die mühsame Sägetechnik vor über achtzig Jahren ist im Original zu erleben. Die Museumseisenbahn fährt die Besucher auf einer Rundstrecke über das Gelände des Museums durch das romantische Salweytal. Selbstverständlich steht auch die Dauerausstellung des Museums zur Besichtigung zur Verfügung. Hier wird das Leben im Sauerland vor rund hundert Jahren gezeigt. Die Sonderausstellung „Mit Volldampf in die Katastrophe“ bietet anhand von Karikaturen west-und osteuropäischer Künstler einen krtitchen, aber auch ironischen Blick auf den Klimawandel und seine Folgen. Die komplette Museumsanlage ist barrierefrei. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Es wird darauf hingewiesen, den zusätzlichen Hinweisschildern zu den empfohlenen Parkplätzen zu folgen.

Fahrer von Oldtimern erhalten freien Entritt!!!

Öffnungszeiten an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr.