Es muss schließlich alles im Rahmen bleiben!

Richard Hennecke präsentiert eine neue Idee, um sich richtig zu “betten“

„So wie man sich bettet, so liegt man“, sagt ein altes Sprichwort. Richard Hennecke aus Fleckenberg kann dies nur bestätigen. Mehr noch, er weiß: So wie man sich bettet, so schläft man. Doch wie sollte man sich denn richtig „betten“?

Mit seinem beeindruckenden Fachwissen um die richtigen Matratzen, die individuelle Zudecke nebst Kopfkissen und nicht zuletzt den daraus resultierenden erholsamen Schlaf, begeistert er seine Kunden nachhaltig. „Ich habe wirklich Freude daran, unseren Kunden die vielen Möglichkeiten des gesunden Schlafens aufzuzeigen. Das hat mit Verantwortung, Vertrauen und Glaubwürdigkeit gleichermaßen zu tun“, erzählt der erfahrene Geschäftsinhaber Richard Hennecke, der das Bettengeschäft Hennecke in siebter Generation führt. Weiterentwicklung, keinen Stillstand und Optimierungsprozesse einleiten, das lebt das Familienunternehmen Hennecke seit 1802. Mit der eigenen Feder- und Daunen-Manufaktur zeigt er schon längst, welche natürlichen Ressourcen er aus dem Sauerland nutzt. Alles aus der Region.

Vor einigen Jahren dachte er darüber nach, dem ganzen Bettenthema einen Rahmen zu geben: „Unsere Sauerlanddecken und -kissen könnten doch eigentlich auch in einem Sauerlandbett ihr Zuhause finden“, freut sich der Fleckenberger. Was für den „Mann der Träume“ zunächst nur eine Idee war, wurde im Laufe der letzten vier Jahre Wirklichkeit. Nun ist es tatsächlich da: Das Sauerlandbett. „Wir sprechen hier über ein Bett, einen Rahmen und die entsprechende Ablage, die aus massiver Eiche hergestellt werden – also aus Bäumen unserer Heimat. Für die Entwicklung habe ich tolle Partner gefunden, die das Bett mit mir weiterentwickelt haben, bis es schließlich fertig in unserem Schaufenster stehen konnte“, erzählt Richard Hennecke. Er fand nicht nur das qualitativ hochwertige Holz – direkt vor der Haustür –, sondern auch entsprechende Fachleute, die mit ihm seinen Traum vom perfekten Bett entwickelt und schließlich gemeinsam realisiert haben. So kommen nicht nur das Material, der Schreiner, der Metallbauer, die Werbeagentur und Designer aus dem Schmallenberger Sauerland, sondern final das ganze Bett. Seinem Wunsch, das formschöne und zeitlose Bett aus Eiche zu bauen, wurde entsprochen. Eine perfekte Wahl, die wirklich gut zu ihm und seinem Unternehmen passt. Die Eiche ist bodenständig, langlebig und von immer gleichbleibender hochwertiger Qualität. „Es war uns wichtig, dass dies kein Fließband-Massenprodukt wird. Das hätte nicht zu uns gepasst. Es sollte in Handarbeit gefertigt werden und Freude machen, wenn man es anschaut, es fühlt und riecht. Ein guter Ort, um nachts die Batterien wieder aufzufüllen und ausgeschlafen voller Energie in einen neuen Tag zu starten“, so Richard Hennecke.

Jedes Sauerlandbett ein Unikat

Einige Sauerlandbetten sind bereits fertig beziehungsweise werden es. Denn: Jedes Sauerlandbett ist ein Unikat. Die individuelle Fertigung erfolgt nach Bestellung. Das Eichenholz wird jedes Mal anders und somit erfrischend neu. Naturgegebene Maserung, Risse oder Astlöcher unterstreichen das Naturprodukt. „Ich freue mich wirklich, dass ich mit dem Sauerlandbett Design und Funktionalität verbinden kann. Und das alles aus meiner Heimat, dem Sauerland. Eine starke Region mit starken Produkten und wir zeigen einmal mehr, was wir Sauerländer drauf haben. Wenn ich ehrlich bin, hätte ich nicht so schnell mit einer Nachfrage gerechnet“, gibt der Geschäftsmann zu. Bestellungen laufen nicht nur lokal und regional, auch international gibt es Anfragen. Kein Wunder, denn zu seinen langjährigen Kunden gehören nicht nur Einheimische. Auch unzählige Gäste der Region profitieren vom enormen Wissen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Betten Hennecke in Fleckenberg. So bestätigt Richard Hennecke mit seinem Team einmal mehr sein Werbeversprechen: Schlafen, wohlfühlen und mehr.