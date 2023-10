Es lohnt sich – stark für das Sauerland

Das sauerländische Familienunternehmen mit einer langen Tradition vereint nicht nur modernste Fertigungstechnik mit solidem Handwerk, sondern nimmt neben der ökologischen auch seine soziale Verantwortung sehr ernst. Vor allem die Qualifizierung junger Menschen liegt HSK, als „Anerkannter Ausbildungsbetrieb“ der IHK Arnsberg, am Herzen. Als Top-Arbeitgeber im Bereich Ausbildung liegt HSK in der Region weit vorne, so auch das Fazit der Auszubildenden.

Quelle: WOLL Magazin

Eine Ausbildung bei dem führenden Hersteller von Dusch- und Badartikeln lohnt sich, denn die jungen Berufseinsteiger haben einen langfristigen, modernen und sicheren Arbeitsplatz mit viel Potential zur Weiterbildung, abwechslungsreichen Aufgaben und spannenden Produkten. Neben der Qualifizierung von Arbeitskräften unterstützt HSK auch viele regionale Projekte und Organisationen, wie z. B. den Kindergarten St. Martin in Olsberg-Bigge, den Fußballverein SV RW Wiemeringhausen oder die Freiwillige Feuerwehr Olsberg.