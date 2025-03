Es ist angerichtet für das große Finale

VISA FIS Snowboard-Weltcup 2025 in Winterberg

Helfer-Team steht, Piste und Wetteraussichten sind top, Fans dürfen sich auf Weltklasse-Sport und Party-Vergnügen pur freuen

Es kribbelt langsam! Nicht nur bei den Organisatoren und über 200 Helferinnen und Helfern des #teamwinterberg, sondern auch bei den deutschen Protagonisten auf dem Snowboard. Schließlich steht nichts Geringeres als das Heimspiel beim VISA FIS Snowboard-Weltcup 2025 im Parallelslalom am 15. und 16. März in Winterberg an. Das Helfer-Team ist top aufgestellt, der Poppenberghang im Skiliftkarussell steht bereit für knackige Duelle der weltbesten Raceboarder bei den Damen, Herren sowie im Mixed-Team und auch die Wettervorhersagen sind ausgezeichnet. Es ist also angerichtet für ein großartiges Weltcup-Wochenende mit Weltklasse-Sport und Party-Vergnügen pur.

„Die Vorbereitungen sind wirklich sehr gut gelaufen. Wie immer haben alle an einem Strang gezogen und die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten läuft hervorragend. Auch die erfolgreiche Volunteer-Akquise zeigt, dass der Snowboard-Weltcup zieht und viele Menschen aktiv dabei sein wollen. Mit dem attraktiven Rahmenprogramm sowie dem Shuttle-Service haben wir neben den sportlichen Höhepunkten ein Paket geschnürt, dass hoffentlich viele Gäste nach Winterberg und an die Weltcup-Piste lockt“, so Winterbergs Event-Manager Marius Tampier und der Geschäftsführer der Winterberg Touristik und Wirtschaft, Winfried Borgmann. Insbesondere ein aktiv-entspanntes Weltcup-Wochenende als Kurzurlaub in der Ferienwelt Winterberg mit Hallenberg biete sich vom 14. bis 16. März an. „Zumal das Liftangebot für eigene Wintersport-Aktivitäten ebenfalls noch ausgezeichnet ist. Das Wochenende bietet eine perfekte Kombi aus Weltklasse-Sport und Party, verbunden mit den hervorragenden Freizeit-Möglichkeiten, der vielfältigen Gastronomie und vielen weiteren schönen Angeboten bei uns am Kahlen Asten“, so Winfried Borgmann.

Deutsche Asse wollen glänzen

Das Weltcup-Wochenende in Winterberg ist nicht nur das Finale einer langen Saison, bei dem auch die Gesamtweltcup-Sieger gekürt werden, es ist zudem die Generalprobe für die Weltmeisterschaft eine Woche später in der Schweiz. Entsprechend motiviert werden die besten Raceboarder der Welt an den Start gehen. Zumal die deutschen Asse um Ramona Hofmeister und Stefan Baumeister immer besser in Fahrt gekommen sind in den vergangenen Wochen und der Heim-Weltcup immer noch ein paar mehr Körner aus den deutschen Asse herauskitzelt. Eine große sowie stimmungsvolle Kulisse wird zudem dabei helfen, vielleicht sogar einen deutschen Weltcup-Sieg gebührend feiern zu können.

In den kommenden Tagen sind wie jedes Jahr die Pisten-Experten um Liftbetreiber Florian Leber gefragt, den Poppenberghang wieder in einen erstklassigen Zustand zu bringen. „Seitdem es den Weltcup gibt, hat das Team von Florian immer hervorragende Arbeit geleistet. Die Sportler und Trainer waren hochzufrieden und es ist immer gelungen, die Einzigartigkeit der Piste, die als technisch schwer zu fahren gilt, über die Top-Präparierung auf den Punkt bereitzustellen“, betont Winfried Borgmann.

Der sportliche Zeitplan steht

Nun der Reihe nach: Los geht es am Samstag, 15. März, von 10.15 bis 12.15 Uhr mit der Qualifikation in den Einzel-Disziplinen. Die spannenden Duelle auf dem technisch schwierigen Poppenberghang starten dann um 14.15 Uhr. Bis 15.25 Uhr dürfen sich die Zuschauer direkt am Zielhang auf hochdramatische Rennen und Hundertstel-Entscheidungen freuen. Tags darauf, am 16. März, steht von 10.30 bis 11.35 Uhr der Teamwettbewerb auf dem Kalender. Warm up ist bereits ab 9.20 Uhr. Nach den Rennen finden jeweils direkt die Siegerehrungen im Zielauslauf statt. „Die Weltelite der Snowboarder direkt an der Piste zu sehen, ist ein einmaliges Erlebnis. Deshalb hoffen wir auf eine große Fan-Schar am Weltcup-Wochenende. Zumal der Eintritt frei ist. Die ZDF-Übertragung ist darüber hinaus natürlich für unsere Feriendestination eine wunderbare Gelegenheit, tolle Bilder in die ganze Welt zu senden. Besseres Marketing kann es nicht geben für uns als Wintersport-Destination“, sagt Marius Tampier.

Shuttle-Service und Aprés Ski-Party mit Noelle Holler und Julian Benz

Um einen reibungslosen und vor allem für die Fans entspannten Snowboard-Weltcup zu garantieren, werden am Samstag und Sonntag wieder kostenlose Shuttle-Busse eingesetzt. „Am Weltcup-Gelände selbst stehen keine Parkplätze zur Verfügung, die Straße in Richtung Poppenberghang wird daher auch für Publikums-Verkehr gesperrt sein an beiden Tagen“, erläutert Marius Tampier. Um zum Weltcup-Hang zu kommen, fahren die Shuttle-Busse in regelmäßigen Abständen ab dem Kirmesplatz in Richtung Skigebiet und auch wieder zurück. „Am Kirmesplatz im Zentrum Winterbergs stehen auch ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Die Shuttle-Busse halten zudem auch noch am Winterberger Bürgerbahnhof“, so der Eventmanager. Der Shuttle fährt zu folgenden Zeiten:

Samstag, 15. März:

Hinfahrten: 9:30 Uhr und 13 Uhr. Zudem fahren um 16 und um 19 Uhr die Party-Busse zur Weltcup-Party in Möppis Hütte (Wettkämpfe finden dann nicht mehr statt).

Rückfahrten: 16:30 Uhr / 19:15 Uhr / 22 Uhr

Sonntag, 16. März:

Hinfahrten: 9 Uhr und 10 Uhr sowie der Party-Bus um 15 Uhr;

Rückfahrten: 13:30 Uhr und 15:30 Uhr sowie um 18 Uhr;

Musik und Moderation während der Veranstaltung

Insbesondere die späteren Rückfahrten sind ein echter Gewinn für die Fans. Denn dann kommen sie vor allem am Samstag in den Genuss der Weltcup-Party. Getreu dem Motto „Erst Weltcup schauen, dann Party machen“ ist im Möppi Stadl direkt neben der Weltcup-Piste für Party-Stimmung gesorgt. Noelle Holler und Julian Benz sorgen für eine würdige Partystimmung. „Auch vor und während des Weltcups haben wir Musik, die Rennen selbst werden kompetent moderiert und natürlich ist am gesamten Wochenende auch für Speisen und Getränke in der Skihütten-Gastronomie gesorgt. Zudem werden wir wieder eine Video-Wall installieren, auf der die Rennen und Ergebnisse gut zu verfolgen sind“, so Marius Tampier.

Seit vielen Jahren steht und fällt der Snowboard-Weltcup mit dem hervorragenden Helfer-Team. Über 200 ehrenamtliche Volunteers sind auf und abseits der Weltcup-Piste unermüdlich im Einsatz, um den Sportlern und dem Publikum ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. Auch die Verbands-Spitze von Snowboard Germany blickt mit viel Vorfreude auf das Heimspiel am Poppenberg im Skiliftkarussell Winterberg. „Weltcupfinale in Winterberg: Das hat sich in der Snowboard-Community mittlerweile etabliert. Alle Athleten und Athletinnen freuen sich auf die Rennen in Nordrhein-Westfalen und stoßen danach in Möppis Hütte auf ihre hoffentlich erfolgreiche Saison an“, sagt Verbandspräsident Professor Michael Hölz.

Herzensprojekt und mediales Großereignis zugleich

„Wir freuen uns alle hier in Winterberg natürlich sehr auf dieses immer wieder außergewöhnliche sportliche Highlight. Die Wahl auf uns als Austragungsort für das Weltcup-Finale zeigt das Vertrauen der Verantwortlichen beim Weltverband FIS und dem deutschen Verband Snowboard Germany in uns und vor allem in unser hervorragendes Team Winterberg, das auch in diesem Jahr wieder alles dafür tun wird, um einen großartigen Weltcup zu gewährleisten“, sagt Winfried Borgmann. Für Winterberg ist der Snowboard-Weltcup ein Herzensprojekt und eine hervorragende Gelegenheit zugleich, die Wintersport-Destination in der ganzen Welt medial zu präsentieren. „Natürlich sind wir jedes Mal begeistert, wenn tolle Fernsehbilder live aus Winterberg um die Welt gehen und die Vorzüge unserer wunderschönen Heimat zeigen. Darüber hinaus sind die Netzwerke und Freundschaften in all den Jahren mittlerweile so eng zwischen uns, den Sportlern, Trainern und Funktionären, dass dieser Heim-Weltcup von allen leidenschaftlich organisiert und umgesetzt wird. Allen Ehrenamtlichen und Beteiligten gilt daher mein besonderer Dank. Wir sind wie so eine Familie, die sich darauf freut, jedes Jahr wieder zusammenzukommen“, freut sich auch Bürgermeister Michael Beckmann, der schon als früherer Tourismus-Direktor maßgeblich mitverantwortlich dafür war, den Snowboard-Weltcup nach Winterberg ins Hochsauerland zu holen.

Wer sich über den Weltcup informieren möchte, sollte ebenfalls die Webseite www.snowboard-winterberg.de nutzen sowie den Social Media-Kanälen unter dem Stichwort „snowboardwinterberg“ folgen.

Fakten-Box Snowboard-Weltcup 2025: