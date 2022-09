Es geht wieder los im Sägewerk

ERÖFFNUNG AM SAMSTAG, 1. OKTOBER MIT EINER WELCOME-BACK-SÄGEWERK-PARTY

Wer kennt es nicht? Das Sägewerk im Gewerbegebiet Lake in Schmallenberg. Tolle Partys, grandiose Feiern. Tausende Besucher aus nah und fern haben hier fröhliche und unterhaltsame Stunden erlebt. Zwei Jahre lang war dort nichts mehr los. Jetzt will Sascha Deußen mit frischem Wind im bekannten und beliebten Sägewerk-Charme wieder durchstarten. In einer Pause zwischen den Renovierungs- und Ausbauarbeiten haben wir mit dem Eventexperten und neuen Sägewerkbetreiber über die Branche und das „neue“ Sägewerk gesprochen.

WOLL: Sascha, gab es in den vergangenen zwei Jahren gegenüber den Zeiten vor Corona besondere Herausforderungen, die zu bewältigen waren?

Sascha Deußen: Es gab einige Veränderungen. Die ganze Veranstaltungsbranche hatte vor Corona eine planbare Beständigkeit. Das ist heute vorbei. Events standen unter 2G, 3G, Masken und Testpflicht. Das hat viele Veranstaltungen einfach unmöglich gemacht. Dabei hat man volles Verständnis für jeden, der unter solchen Bedingungen nicht gerne feiern mag. Die gesamte Branche hat es aus meiner Sicht mit am härtesten getroffen. Man ist heute für jeden Veranstalter, Eventdienstleister, Kunden, Lieferanten und alles was dazu gehört, dankbar, dass er diese Zeit überstanden hat. In dieser verrückten Coronazeit galt es äußerst erfinderisch zu sein und ständig umzudenken. Alle achten jetzt auf politische Aussagen und Veränderungen der Maßnahmen. Nichts ist mehr so verlässlich wie vor der Pandemie. In dieser Zeit muss man flexibel reagieren können, sowohl beim Personal als auch mit dem Equipment. Verschobene Veranstaltungen, kurzfristige Anfragen und Aufträge sind seit Corona gang und gebe.

WOLL: Welche Ziele und Erwartungen gibt es für den Herbst und Winter und für das kommende Jahr?

Sascha Deußen: Ziel ist es in diesem Herbst und Winter den Veranstaltungs-, Event- und Gastrobetrieb aufrecht zu erhalten. Ohne Lockdown oder andere großen Maßnahmen. Einfach wieder zahlreiche und schöne Veranstaltungen durchführen.

WOLL: Die Eventlocation Sägewerk in Schmallenberg wird ab sofort von Dir betrieben? Was ist geplant?

Sascha Deußen: Nachdem das Sägewerk die letzten zwei Jahre nicht mehr als Location zur Verfügung stand, hab ich mich vor einiger Zeit entschlossen das Sägewerk-Erlebnis wieder aufleben zu lassen. Die Location hatte für mich schon immer einen rustikalen und liebenswerten Charme, wo man gerne ein paar vergnügliche und unterhaltsame Stunden erlebt. Das „neue“ Sägewerk soll mit frischem Wind, jedoch mit der bekannten und beliebten Ausstrahlung wieder Jung und Alt begeistern.

Geplant ist einmal im Monat eine eigene Veranstaltung zu organisieren mit wechselnden Themen. Gestartet wird am Samstag, 01.Oktober mit der WELCOME-BACK-SÄGEWERK-PARTY. Es gibt Musik der 90er, 2000er und das Beste von heute. Für das leibliche Wohl ist natürlich ebenfalls gesorgt. In diesem Jahr folgen noch eine Halloween Party, Rock der 80er 90er und von heute sowie Weihnachts-Events und „Wir warten aufs Christkind“.

Allerdings ist das nicht das Hauptziel. Die Location steht, wie zu früheren Zeiten, für Privatveranstaltungen: Hochzeiten, Geburtstage, etc. zur Verfügung. Firmenevents, Vereinsfeiern oder auch alle anderen Veranstaltungen sind natürlich ebenso buchbar. Hierbei steht die Location entweder mit eigener Versorgung und Organisation zur Verfügung oder mit einem „Wunschlos-Glücklich-Paket“, bei dem alles zuverlässig und mit höchster Qualität von uns aus einer Hand geliefert wird.

Alle Infos und Veranstaltungen unter www.sägewerk.party