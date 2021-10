Es geht um mehr als um Maschinen, Kubikmeter und Stahlbeton

Heckmann Bau Brilon

Als sich Bernhard und Therese Heckmann 1921 in Hamm mit einem Tief- und Straßenbauunternehmen selbstständig machten, hätten sie sich wohl kaum vorstellen können, welch erfolgreiches Unternehmen einmal aus ihrem Familienbetrieb entstehen würde. Zur „Unternehmensfamilie Heckmann“ gehören heute fünf eigenständige Firmen mit sich ergänzenden Schwerpunkten, die untereinander bestens vernetzt sind und regelmäßig ihr Wissen und ihre Erfahrungen austauschen.

Eines dieser Unternehmen ist Heckmann Bau in Brilon. Drei Geschäftsführer teilen sich hier nicht nur die Verantwortung für das Unternehmen, sondern – gemeinsam mit ihren Mitarbeitern – auch die Freude am Bauen: Josef Thiele, Wolfgang Püschel und Martin Karnein.

Hohe Fertigungstiefe

Ursprünglich lag der Schwerpunkt der 1985 auf Initiative von Martin Karnein gegründeten Firma Heckmann Bau Brilon im klassischen Tief- und Straßenbau. Ab Mitte der 1990er-Jahre wurden immer mehr Komplettlösungen angeboten. Und so plant und erstellt Heckmann Bau Brilon heute Büro-, Industrie- und Infrastrukturprojekte – auf Wunsch auch schlüsselfertig. Zum Leistungsportfolio gehören sämtliche Erdarbeiten, Kanal- und Entwässerungsarbeiten, Ver- und Entsorgungsleitungen, Straßenbauarbeiten sowie Stahlbetonbauarbeiten.

Absolute Verlässlichkeit

Aus dem reinen Anbieter von Bauleistungen ist längst ein kunden- und lösungsorientiertes Generalbauunternehmen geworden. Auch die Kundenstruktur veränderte sich von öffentlichen Auftraggebern hin zu Gewerbe- und Industriekunden sowie Kunden in der Energiewirtschaft.

Seine Fertigungstiefe, Erfahrung und fachliche Kompetenz machen Heckmann Bau für Kunden attraktiv und effizient. Was den Erfolg des Unternehmens aber letztlich ausmacht, ist die absolute Verlässlichkeit, „der ehrliche und faire Umgang mit unseren Kunden und Mitarbeitern“, wie Josef Thiele betont. Langjährige und gute Verbindungen zur heimischen Industrie, besonders zur Holz- und Möbelindustrie bestätigen das.

Klare Werte

Der Erfolg von HECKMANN gründet sich auf das Zulassen von Veränderungen und auf Zusammenhalt. Durch das Setzen klarer Werte entstand eine Firmenphilosophie, die auf überzeugende Kompetenz, auf gelebtes Vertrauen („Unser Wort gilt“ – Martin Karnein) und klare Kommunikation fußt. Kundenorientierung und Mitarbeiterentwicklung sind prägende Elemente des Unternehmens.

Ständige Weiterentwicklung

Die Umsetzung des Fortschritts in Form modernster Geräte und Maschinen, aber auch die Digitalisierung, Arbeitsschutz- und Workflow-Optimierung ließen HECKMANN große Technologiesprünge machen: „Während damals die meisten bei Lasertechnik an Science-Fiction dachten, haben wir damit bereits Rohre in nie gekannter Präzision verlegt“, erinnert sich Martin Karnein, „1970 stand bereits der erste Computer in der Lohnbuchhaltung“.

Derzeit beschäftigt man sich intensiv mit dem Thema „Building Information Modeling“ (BIM). Mittels entsprechender Software können Bauprojekte visualisiert, effizient geplant und anschließend ein noch reibungsloserer Projektablauf erzielt werden. Damit hat man jederzeit den perfekten Überblick, selbst über Details.

Mitgestaltung erwünscht

Regelmäßig fachlich geschult, kann das erworbene Wissen der aktuell 470 Mitarbeiter der Heckmann-Familie optimal in die Projekte eingebracht werden. Einsatzfreudige und eigenverantwortliche Mitarbeiter können sich für Führungspositionen qualifizieren. Für Wolfgang Püschel ist Heckmann „ein 5-Sterne-Unternehmen, das Mitarbeitern die Freiheit lässt neue Wege zu gehen. Jeder darf mitgestalten, wenn das Unternehmen dadurch nach vorne kommt.“

Kunden und Mitarbeiter sind das Wertvollste

Ausbilden, Weiterbilden, Fördern – darauf setzen die drei Briloner Geschäftsführer. Martin Karnein: „Wenn wir uns für die Menschen im Unternehmen interessieren, Talente entdecken, Menschen unterstützten und ihre persönliche Entwicklung fördern, entwickelt sich auch unser Unternehmen insgesamt ganz von selbst weiter.“ Worte, denen auch Taten folgen: Zum 1. August dieses Jahres wurden 25 neue Auszubildende eingestellt, in 16 verschiedenen Berufen. Damit liegt das Verhältnis der Auszubildenden zur Gesamtbelegschaft bei 1:6, die landesweit höchste Ausbildungsquote in der Baubranche.

Trotz allem Fortschritt und der ständigen Weiterentwicklung bleiben bei HECKMANN die Fundamente absolute Verlässlichkeit, Vertrauen und Verantwortung erhalten. Und wie kann man das schöner ausdrücken als Martin Karnein mit den Worten: „Unsere Kunden und unsere Mitarbeiter/innen sind das Wertvollste. Seit 100 Jahren – und das bleibt auch so.“

Unter der Dachmarke HECKMANN sind folgende Unternehmen vereint:

Bernhard HECKMANN Bauunternehmung, Hamm

HECKMANN Bau, Brilon

HECKMANN Bauland und Wohnraum

HECKMANN Bauplus

HECKMANN Service

