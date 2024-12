Erzähle deine Geschichte – so vielfältig und bunt ist Südwestfalen

Dokumentierte Migrationsgeschichte im ländlichen Raum

2015 gründete sich der Verein Willkommen in Olpe e. V., um Neuankommenden (sowohl Geflüchteten als auch Zugereisten) Orientierungshilfen zu geben, eine Willkommenskultur zu etablieren und allen Bürgerinnen und Bürgern in Olpe und Umgebung ein Wir-Gefühl zu vermitteln. Der Verein sieht sich als Dachprojekt, in dem ehrenamtlich Tätige, Institutionen und Vereine vernetzt und neue Projekte umgesetzt werden.

Eines dieser Projekte ist „Erzähle deine Geschichte“: Menschen, die aus unterschiedlichen Beweggründen und verschiedenen Ländern zugewandert sind und in Südwestfalen ihr Zuhause gefunden haben, nutzten die Möglichkeit, ihre persönliche Lebensgeschichte unter professioneller Anleitung aufzuzeichnen und bekanntzumachen.

Die dabei entstandenen Berichte bieten spannende Einblicke in die Biographien von Menschen mit Migrationsgeschichte: hoffnungsvoll, emotional und inspirierend.

Das Projekt wurde gefördert vom Regionale Kultur Programm NRW sowie vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW, unterstützt durch die Kulturregion Südwestfalen. Eslief zunächst von 2021 bis 2023, soll aber auch zukünftig weitergeführt werden. Aus dem ursprünglichen Konzept, in dem nur ein Wochenend-Schreibworkshop vorgesehen war, haben sich im Laufe der Zeit neue kreative Projekte und Ideen entwickelt.

Quelle: Dirk Vogel / Frank Wipperfürth

In einem ersten Schreibworkshop lernten Migrantinnen und Migranten unter Anleitung der Literaturwissenschaftlerin Dr. Peveling das Handwerkszeug, um ihre eigene Biographie auf Papier zu bringen. Dabei wurde bewusst auf Interviews und vorgefertigte Fragenkataloge verzichtet, um die Teilnehmenden zu ermutigen, frei und unvoreingenommen ihre persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse zu schildern.

Mit etwas zeitlichem Abstand wurde ein weiterer Textworkshop ausschließlich für Frauen angeboten, die in dieser ganz eigenen Atmosphäre anders miteinander kommunizieren und ihre literarischen Werke bearbeiten konnten. Durch die Teilnahme an den Workshops sind tiefe Freundschaften entstanden: zwischen einzelnen Teilnehmenden sowie auch zwischen Teilnehmenden und dem Fotografen Dirk Vogel, der die Menschen hinter den Geschichten in einzigartiger Weise in Schwarzweißporträts eingefangen hat.

Mitbürger statt Gastarbeiter

Mit den ersten Veröffentlichungen ist die Geschäftsführung von Ohm & Häner auf das Projekt aufmerksam geworden, da sie in ihrer Firma seit Jahrzehnten Migrantinnen und Migranten beschäftigt. In dem Familienbetrieb arbeiten an den Standorten Dahl und Drolshagen Mitarbeitende aus 32 verschiedenen Nationen, was zeigt, wie gutes Miteinander im normalen Arbeitsalltag funktionieren kann. Dies führte schnell zu der Idee, die kulturelle Vielfalt in einem Unternehmensporträt festzuhalten. Auch einzelne Mitarbeitende haben mit ihren persönlichen Lebensgeschichten zum Projekt beigetragen.

Lesungen, Demos, Picknicks, Konzerte und 1.000 neue Ideen

„Erzähle deine Geschichte“ ist eines von zahlreichen erfolgreichen Projekten des Vereins Willkommen in Olpe e. V. Der rein ehrenamtlich geführte Verein stemmt seine Aktionen mit Hilfe von projektbezogenen Förderungen vom Kreis und der Stadt Olpe, der Unterstützung heimischer Unternehmen und Organisationen sowie durch Spenden. Rund 40 ehrenamtliche Mitglieder haben in den letzten Jahren Demos, Gedenkveranstaltungen, Picknicks und Konzerte organisiert, die den Fokus auf das friedliche Zusammenleben aller Bürgerinnen und Bürger legen. Kulturelle Unterschiede sollen als Chance und Bereicherung der Gesellschaft gesehen werden, anstatt zu Stigmatisierungen, Vorurteilen und Ausgrenzung zu führen.

Zu den Partnern von Willkommen in Olpe e. V. zählt auch der Club 574, ein Verein, der sich der Förderung von Musik, Kunst und Kultur in der Region Olpe und Südsauerland widmet. Warum also nicht die Erzählungen mit Musik zusammenbringen? Schnell war die Idee von einer Lesung mit Live-Konzert geboren. Bereits zweimal haben Teilnehmende aus dem Projekt ihre Geschichten einem Publikum vorgetragen, musikalisch umrahmt mit passender Musik. So etwa Pilar aus Attendorn, die erzählt, warum sie als junge Frau ihre Heimat Madrid verließ, wie sie das Sauerland lieben lernte und sich entschied, hier zu bleiben. Begleitet wurde ihr Vortrag von der spanischen Jazz-Sängerin Blanca Núñez.

Ein Projekt, das Menschen zusammenführt und den Blick auf die Mitmenschen positiv verändern kann. Sie kennen jemanden, der unbedingt über sich berichten sollte oder möchten Ihre eigene Migrationsgeschichte erzählen? Sie möchten im Verein mitwirken oder haben eine neue Idee, um Menschen zusammenzubringen? Dann nehmen Sie ganz einfach Kontakt auf:

Marie Ting (1. Vors.) E-Mail: willkommeninolpe@gmail.com

Willkommen in Olpe e. V.

www.willkommeninolpe.de

www.geschichten-aus-swf.com

Am 15. Januar 2025 um 18 Uhr findet die nächste Kreativ-Session des Vereins im Gemeindezentrum St. Marien, Günsestraße 8 in Olpe statt. Dort sollen Ideen gesammelt, Erfahrungen ausgetauscht und neue Projekte angestoßen werden. Neulinge und Interessierte sind herzlich willkommen!