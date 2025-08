Erstmalig NIGHTgroove in der Stadt Warstein

Kostenfreie Live-Musik Veranstaltung am 2. Oktober mit zwölf Bands

Im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums der Stadt Warstein organisiert der Stadtmarketing Warstein e.V. eine Art Kneipenfestival mit dem Namen „NIGHTgroove“. Am 2. Oktober spielen ab 19.30 Uhr zwölf Bands in zwölf Locations, verteilt über das gesamte Stadtgebiet. Dank dem Sponsor Infineon Technologies AG ist der Eintritt zu den Konzerten kostenfrei.

Einmal mehr bringt der Stadtmarketing Warstein e.V. ein neues Veranstaltungsformat in der Stadt Warstein: Unter dem Motto „50 Jahre Stadt Warstein – neun Ortsteile – EINE Stadt“ findet am Donnerstag, 2. Oktober, also vor dem Tag der Deutschen Einheit, ab 19.30 Uhr die Veranstaltung „NIGHTgroove“ statt. In zwölf Locations spielen verschiedene Bands, Duos oder Solomusiker aus verschiedenen Musikrichtungen.

„Es ist uns ein wichtiges Anliegen, Kultur in der Stadt Warstein lebendig zu halten. Ein attraktives Wohn- und Arbeitsumfeld ist für unsere Mitarbeitenden und für das Recruiting sehr wichtig“, so Rebecca Giese, Projektleiterin für die Betriebsleitung bei Infineon. Die Infineon Technologies AG ist Hauptsponsor der NIGHTgroove.

Auf der Webseite des Stadtmarketings https://www.stadtmarketing-warstein.de/de/unsere-stadt/nightgroove werden die einzelnen Bands, Duos und Solomusiker vorgestellt. „Alle können sich vorab ihre Lieblings-Bands aussuchen und den Abend entsprechend planen. Ein kostenfreier Pendelservice wird an diesem Abend die Gäste zu den verschiedenen Locations bringen. Mehr dazu in Kürze“, verrät Jeroen Tepas, Geschäftsführer der Stadtmarketing Warstein e.V. und Veranstalter des „NIGHTgroove“.

Flyer mit dem Programm sind in den teilnehmenden Locations sowie an der Infothek im Rathaus erhältlich.