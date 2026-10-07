Erstes Teddybärenkonzert der neuen Spielzeit mit der Philharmonie Südwestfalen

Das Konzert für Kinder ab drei Jahren trägt den Titel „Berta Brixen – Beethoven und die Tanzende Maus“. Einlass ist um 14:30 Uhr. VVK-Tickets zum Preis von 8,70 € bzw. 7 € für Knax-Club-Mitglieder, sind bei den VVK-Stellen, telefonisch unter 02732 – 51429 und online auf www.kreuztal-kultur.de erhältlich.



In diesem liebevoll gestalteten Kinderprogramm wird das Leben von Ludwig van Beethoven auf fantasievolle und kindgerechte Weise erzählt. Das Programm verbindet Erzählung, Musik und Bewegung und lädt Kinder dazu ein, selbst mitzuerleben, mitzufühlen und aktiv teilzunehmen.

Zur Story des Stückes

In einer stürmischen Nacht, im selben Augenblick eines hellen Blitzeinschlags, wurden Berta Brixen, die kleine tanzende Maus, und Beethoven geboren. Seitdem sind ihre Leben miteinander verwoben: Wenn Berta über den Boden wirbelt, erwacht in ihm die Musik. Selbst als die Welt für ihn leiser wird, hört er ihren Tanz mit dem Herzen – und erschafft so Werke voller Licht, Mut und Freundschaft.



Dirigentin des ca. 45-minütigen Konzerts ist Alexandra Lubchansky. Die Moderation übernimmt erneut Andrea Hoever, die auch für die Konzeption verantwortlich zeichnet.

Quelle: Kulturamt Kreuztal







