Erster Schützenkönig in diesem Jahr

Beim Schützenfest in Kückelheim bei Arpe wurde gerade der erste Schützenkönig dieses Jahres ermittelt. Nach einem fast zweistündigen Vogelschießen war Darius Heppner (43) aus Arpe der Glückliche. Er hatte sich mit dem letzten Schuß gegen mehrere Konkurrenten um die Königswürde erfolgreich durchgesetzt. Der Fahrzeugführer, der bei einer Schmallenberger Baufirma beschäftigt ist, hatte wohl kurze Zeit vorher die Erlaubnis bekommen, um die Königswürde mitschießen zu dürfen. Mit dem Ausspruch: „Mama hat gesagt, ich darf!“, reihte er sich in die Reihe der Königsanwärter ein. Darius Heppner löst den bisherigen König Andre Voss aus Arpe, ab. Vizekönig wurde Guido Rottkord (51), ebenfalls aus Arpe. Der war 2004 bereits Schützenkönig in Kückelheim.

Vizekönig Guido Rottkord (51) aus Arpe

Zum Festzug am Sonntag werden König und Vizekönig mit ihren Ehefrauen Martina und Andrea den großen Hofstaat von Arpe nach Kückelheim ins Festzelt führen. Nach dem Schützenhochamt um 9:00 Uhr in der Filialkirche Arpe, treffen sich die Kückelheimer Schützen zum Frühstück und anschließenden Frühschoppen im Festzelt. Um 15:00 Uhr ist dann Antreten zum Festumzug in Arpe. Zum heutigen Schützenfestabend werden hunderte Schützenfestfans aus Nah und Fern erwartet. Traditionell ist der Schützenfestsamstag in Kückelheim ein großes Treffen Sauerländer von Schützenfestbegeisterten aus dem Kreis Olpe und dem Hochsauerlandkreis.

König Darius Heppner und Vizekönig Guido Rottkord

Vogelschießen in Kückelheim 2022