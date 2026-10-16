Erster Ehrenamtsempfang: Stadt Warstein würdigt herausragendes Engagement mit Heimatpreis

Erster Preis für Radweg Meschede-Hirschberg gGmbH – Bescheide aus Projektförderrichtlinie überreicht

Im Mittelpunkt standen die Verleihung des Heimatpreises 2026 sowie die Übergabe von acht Zuwendungsbescheiden im Rahmen der städtischen Projektförderrichtlinie. Zum Empfang waren neben zahlreichen ehrenamtlich Engagierten auch Ratsmitglieder, Ortsvorsteher, Vertreterinnen und Vertreter der Stadtverwaltung sowie die Bürgerinnen und Bürger, die seit kurzer Zeit Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte sind, eingeladen. „Würden wir alle Ehrenamtlichen einladen, könnten wir zwei Schützenhallen füllen“, erklärte Bürgermeister Maximilian Spinnrath gleich zu Beginn: „Und alle hätten diese Würdigung verdient. Doch heute stehen die im Mittelpunkt, die sich über die Projektförderrichtlinie engagieren beziehungsweise für den Heimatpreis nominiert wurden.“

Alexander Lange, Stabsstelle Ehrenamt, begrüßte die Gäste und betonte die Bedeutung des freiwilligen Engagements: „Ob in der Kultur, im Sport, in der Heimatpflege oder im sozialen Bereich – überall engagieren sich Menschen mit großer Leidenschaft für andere. Vieles von dem, was unsere Stadt so lebens- und liebenswert macht, wäre ohne diesen Einsatz nicht möglich.“

Ein Höhepunkt des Abends war die Verleihung des Heimatpreises durch Bürgermeister Maximilian Spinnrath. Mit der Auszeichnung würdigt die Stadt Warstein beispielhafte Projekte, die sich in besonderer Weise für die Heimat und das gesellschaftliche Miteinander einsetzen. Den ersten Preis erhielt die Radweg Meschede-Hirschberg gGmbH für die Realisierung des Bürgerradwegs zwischen Hirschberg und dem Stimm-Stamm. Das außergewöhnliche Gemeinschaftsprojekt wurde 2020 von Franz Linneboden vom Vereinsring Hirschberg und Jörg Hohmann von der Bürgerstiftung Meschede auf den Weg gebracht. Nach sechs Jahren ehrenamtlicher Arbeit und rund 150 Planungs- und Abstimmungsterminen konnte der 6,8 Kilometer lange Radweg am 17. Juli 2026 eröffnet werden.

Quelle: Alexander Lange Die Radweg Meschede-Hirschberg gGmbH erhielt den ersten Heimatpreis für die Umsetzung des Bürgerradwegs zwischen Hirschberg und dem Stimm-Stamm.

Der zweite Preis ging an den Kultur- und Heimatverein Badulikum e.V. aus Belecke. Ausgezeichnet wurde insbesondere das Engagement für den Belecker Sturmtag, der seit 2022 zum Immateriellen Kulturerbe Nordrhein-Westfalens zählt. Durch die Einbindung zahlreicher Vereine und die enge Zusammenarbeit mit den örtlichen Grundschulen gelingt es, Geschichte lebendig zu vermitteln und Traditionen an kommende Generationen weiterzugeben.

Quelle: Alexander Lange Der zweite Heimatpreis ging an den Kultur- und Heimatverein Badulikum e.V.





Mit dem dritten Preis wurde die Kapellenkommission der Schützenbruderschaft Sichtigvor ausgezeichnet. Zwölf Mitglieder hatten in rund 150 ehrenamtlichen Arbeitsstunden das historische Holzvordach der Kreuzbergkapelle auf dem Loermund vollständig in Eigenleistung saniert und damit ein bedeutendes Stück Heimatgeschichte bewahrt.

Quelle: Alexander Lange Der dritte Heimatpreis ging an die Kapellenkommission der Schützenbruderschaft St. Georg 1833 e.V. Sichtigvor.

„Unsere drei Heimatpreisträger zeigen auf ganz unterschiedliche Weise, was ehrenamtliches Engagement bewirken kann. Sie schaffen neue Verbindungen, bewahren wertvolle Traditionen und erhalten Orte, die den Menschen am Herzen liegen. Allen Preisträgern gilt mein herzlicher Glückwunsch und mein großer Respekt“, würdigte Bürgermeister Maximilian Spinnrath die Ausgezeichneten. Neben der Verleihung des Heimatpreises stand die Übergabe der Zuwendungsbescheide im Rahmen der Projektförderrichtlinie der Stadt Warstein auf dem Programm. Insgesamt acht Vereine und Organisationen erhalten für ihre Vorhaben finanzielle Unterstützung von mehr als 55.000 Euro.

Gefördert werden der Anbau der GWK-Scheune zur Schaffung zusätzlicher Bauplätze für Karnevalswagen, die Anschaffung moderner Präsentationstechnik durch die KG MüSiWa, die Erneuerung der Ortseingangsschilder durch den Vereinsring Hirschberg sowie die Aufwertung der Außenanlage der Bürgerschützengesellschaft Warstein. Weitere Fördermittel erhalten der SGV Hirschberg für ein neues Schutzdach der Kohlenmeilerhütte, das DRK Warstein für zusätzliches Einsatzequipment, die Stadtkapelle Warstein zur Verbesserung ihrer Außendarstellung sowie die St. Johannes Schützenbruderschaft Niederbergheim zur Modernisierung ihrer Schützenhalle.

Bürgermeister Maximilian Spinnrath abschließend: „Der heutige Abend hat gezeigt, wie vielfältig, wie aktiv und engagiert das Ehrenamt in unserer Stadt ist. Das wollen wir auch zukünftig im Rahmen unseres neuen Formates ‚Ehrenamtsempfang‘ würdigen. Mein Dank gilt aber genauso denen, die sich im Kleinen engagieren, die anpacken und mithelfen. Nur so funktioniert Gemeinschaft, nur so funktioniert Miteinander.“

Quelle: Alexander Lange

Der Ehrenamtsempfang bot zugleich Gelegenheit zum persönlichen Austausch zwischen den Engagierten, der Politik und der Stadtverwaltung. Umrahmt wurde der Abend durch musikalische Beiträge von „3rd Harmony“.