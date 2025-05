Erster Digitaltag mit Unternehmerdialog in Winterberg

Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Winterberg laden alle Unternehmer am 4. Juni zur Premiere ein

Die Digitalisierung ist aus dem betrieblichen Alltag längst nicht mehr wegzudenken in der heimischen Wirtschaft. Unternehmen müssen sich entsprechend aufstellen und stetig weiterentwickeln. Gute Gründe für den Stadtmarketingverein Winterberg mit seinen Dörfern sowie für die Wirtschaftsförderung, alle heimischen Unternehmen zum ersten Digitaltag am 4. Juni einzuladen. Ein Tag, an dem der Austausch über digitale Trends, Cybersicherheit und Online-Sichtbarkeit im Mittelpunkt steht. Neben wertvollen Vorträgen bildet am Abend ein branchenoffener Unternehmerdialog mit zwei hochkarätigen Experten, die wertvolle Impulse zur digitalen Transformation vermitteln, den Abschluss des Digitaltages.

Ein Tag voller digitaler Impulse

Bereits am Morgen startet der Digitaltag mit einem Unternehmerfrühstück von 7.30 bis 9.00 Uhr in der Sparkassen-Filiale Winterberg speziell für die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler der Einkaufswelt Winterberg. Dort erwartet die Gäste ein Impulsvortrag von Simon Hecht, Digitalcoach des Handelsverbands NRW – Südwestfalen e.V., zum Thema digitale Sichtbarkeit.

Anmeldung sind ab sofort möglich per Mail über die Adresse stadtmarketing@winterberg.de!

„Nach dem Frühstück haben Einzelhändler die Möglichkeit, an kostenfreien Einzelcoachings mit Simon Hecht teilzunehmen. In einem ca. 45-minütigen Online-Sichtbarkeits-Check erhalten sie maßgeschneiderte Empfehlungen für ihre Unternehmen. Die Coachings finden zwischen 09:30 und 16:30 Uhr statt und können individuell in den eigenen Geschäftsräumen oder bei der Winterberg Touristik und Wirtschaft stattfinden“, erläutert Michael Löffler als Einzelhandelssprecher. Anmeldungen gelten nur explizit für Einzelhändler unter folgendem Link: www.nuudel.digitalcourage.de/jmveBOCI6GN5V2z3, Anmeldeschluss für die Coachings ist der 21. Mai 2025.

Unternehmerdialog: Expertenwissen aus erster Hand

Da aber digitale Trends und Cybersicherheit nicht nur für den Einzelhandel interessant sind, sind alle Unternehmerinnen und Unternehmer zum Abschluss des Digitaltages aus dem Stadtgebiet Winterberg eingeladen, sich beim Unternehmerdialog mit führenden Köpfen der Branche auszutauschen. Zwei spannende Impulsvorträge bereiten den Boden für anregende Diskussionen:

Jan Kappen (Building Networks GmbH) referiert zum Thema „Cybersicherheit & Passwortmanagement – So schützen Sie Ihr Unternehmen effektiv“, Niko Krause (IHK Arnsberg) zum Thema „Digitale Trends im Mittelstand“. „Dieser Unternehmerdialog ist eine perfekte Möglichkeit, wertvolles Wissen zu sammeln und zu Netzwerken. Wir hoffen auf eine rege Resonanz“, so Milena Stark vom Stadtmarketingverein sowie Winfried Borgmann und Christine Schulte von der Wirtschaftsförderung. Der Abend findet von 19.00 bis 20.30 Uhr im cowolo, Wernsdorferstraße 1, Winterberg statt.

Jetzt anmelden, Impulse sammeln und netzwerken

Unter dem Strich bietet der Digitaltag in Winterberg eine hervorragende Gelegenheit, sich mit Expertinnen und Experten auszutauschen, wertvolle Einblicke zu gewinnen und praxisnahe Strategien für die Digitalisierung des eigenen Unternehmens zu entwickeln.

Anmeldung für alle Programmpunkte bitte per E-Mail an: stadtmarketing@winterberg.de!