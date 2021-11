Erste olympische Medaille für Schmallenberg?

Hannah Neise hat ein Ziel vor Augen: Die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking!

Der beeindruckende sportliche Werdegang der 21-jährigen Hannah Neise ist in einem Wikipedia-Eintrag im World- WideWeb aufgelistet. Titel und Medaillen bei Deutschen Meisterschaften, Skeleton-Junioren-Weltmeisterschaften, Olympischen Jugend-Winterspielen, Intercontinental- Cups belegen, welches Talent in Hannah Neise steckt. Auch von WOLL ist die Sauerländer Skeleton-Ausnahmesportlerin im Winter 2020 vorgestellt worden. Damals stand unter anderem der Titel der Junioren-Weltmeisterschaft an. Im Frühjahr dieses Jahres hat sie die Goldmedaille gewonnen.

Obwohl sie im Deutschen Weltcup-Team fährt und heute schon zu den Top-Athleten weltweit gehört, gilt es, sich nun für die Olympischen Winterspiele in Peking 2022 zu qualifizieren. „Wir haben in den nächsten Wochen und Monaten verschiedene Wettkämpfe. Das bedeutet, wenn ich gut bin, habe ich die Qualifikation für den Weltcup und die Olympischen Spiele erreicht“, erzählt Hannah Neise. Anfang Oktober reist der Olympiakader, bestehend aus vier Mädels und vier Jungen, mit Trainern und Betreuern für drei Wochen nach Peking. Dort finden die ITW (Internationale Trainings-Wochen) statt. Erstmalig haben dort nun auch die ausländischen Spitzenathletinnen und -athleten die Möglichkeit, die neu erbaute Bahn vor der Olympiade zu „erfahren“.

Coronabedingt war dies bislang den einheimischen Sportlern vorbehalten. Für das deutsche Team bedeuten die Trainingswochen im „Yanqing Sliding Center“ auch gleichzeitig die Auswahl für die anschließend startenden Weltcuprennen. „Wenn ich da schon dabei sein darf und mich für den Weltcup qualifiziere, stehen die Chancen gut, dass ich auch final bei der Olympiade mitfahren darf“, berichtet die Sportlerin. Vier Damen stehen in Deutschland an der Skeleton-Spitze: Jacqueline Lölling, Tina Hermann, Sophia Griebel und Hannah Neise. Aber: Nur drei davon werden um die olympischen Medaillen kämpfen.

„Die Chance, bei einer Olympiade anzutreten, ist ein Traum. Die besten Sportler der Welt sind am Start. Im Olympiakader dabeizusein ist etwas ganz besonderes“, schwärmt die sympathische Schmallenbergerin. Ihr Ziel sei es nun, sich auf die Rennen zu konzentrieren, an ihrer Technik zu feilen, beim Start noch besser zu werden und die Qualifikation zu erreichen. Dass ihre Chancen sehr hoch sind, will die Junior-Weltmeisterin gar nicht hören. „Meine Konkurrenz ist wirklich groß, auch wenn ich zu den besten Vier gehöre. Ich bin sehr selbstkritisch und ruhe mich nicht auf Erfolgen aus. Ganz im Gegenteil, ich will es schaffen. Olympia wäre schon echt cool, aber ich versuche mir selber keinen Druck zu machen.“

Einer Sache kann Hannah Neise sich gewiss sein: Das Sauerland fiebert mit!

In diesem Jahr war Hannah Neise drei Wochen auf Heimat- Urlaub in Schmallenberg. Wie sie selbst erzählt, ist das Jahr fast geflogen. „Gut ist, dass ich kein Heimwehkind bin. Du hast auch gar keine Zeit, drüber nachzudenken. Meine Lieben kann ich außerdem immer über Skype im Videochat sehen und sprechen. Was will ich mehr. Sie sind ja eigentlich immer bei mir“, freut sich die Sauerländerin.

Im März hat sie ihre duale Ausbildung bei der Bundespolizei zur Polizei-Meisterin begonnen. Die Bundespolizei bietet für herausragende Athleten die Möglichkeit, Sport und Beruf miteinander zu vereinbaren. Die zeitlich gestreckte Polizeiausbildung gewährleistet genügend Freiraum, sodass sich Sportler wie Hannah Neise auf ihr Training und ihre Wettbewerbe konzentrieren können. In der Wintersaison sind die Spitzensportler freigestellt. Dann steht der Sport im Mittelpunkt. Zudem ist die Bundespolizei bisher ihr größter Sponsor. Einer Sache kann Hannah Neise sich gewiss sein: Das Sauerland fiebert mit, wenn sie den Eiskanal hinuntersaust. Wir drücken dann der ersten Olympionikin, die aus Schmallenberg kommt, die Daumen und feuern sie virtuell an.

Alle Rennen können im Live-Stream www.ibsf.org verfolgt werden. Unserer Spitzensportlerin und ihrem ganzen Team wünschen wir viel Glück. Wenn am 04. Februar 2022 die Olympischen Spiele in Peking eröffnet werden, sind wir im Live-Stream dabei, ebenso wie viele Fans, sichlich nicht nur aus Schmallenberg.