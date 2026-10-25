Erst Baustelle, heute Social Media

Wie Yunus Kafaoglu seine Erfahrungen aus der Bauwirtschaft für einen kreativen Beruf nutzt

Was hat eine Baustelle mit Instagram, TikTok oder einem guten Unternehmensvideo zu tun? Für Yunus Kafaoglu eine ganze Menge. Der 29-jährige Schmallenberger kennt beide Welten. Er hat Bauingenieurwesen studiert, mehrere Jahre als Bauleiter gearbeitet und sich inzwischen als Social-Media-Content-Anbieter selbstständig gemacht.



Kafaoglu ist Sauerländer mit Migrationshintergrund. Aufgewachsen in der Region, im heimischen Fußball verwurzelt und beruflich mit Sauerländer Unternehmen verbunden, steht seine Geschichte beispielhaft dafür, welche unterschiedlichen Karrierewege heute möglich sind.



Seine Jahre in der Bauwirtschaft sind dabei keineswegs Vergangenheit, die mit seinem heutigen Beruf nichts mehr zu tun hat. Im Gegenteil. Wenn Kafaoglu heute für Handwerksbetriebe und mittelständische Unternehmen Videos produziert oder Social-Media-Konzepte entwickelt, weiß er, worüber er spricht. Er kennt Baustellen, Arbeitsabläufe und den Umgangston. Vor allem aber weiß er, dass hinter jedem Unternehmen Menschen stehen, die etwas können.



Das Handwerk hat Geschichten zu erzählen

Genau diese Menschen möchte er sichtbar machen. Ein Auszubildender bei der Arbeit, ein erfahrener Geselle, eine ungewöhnliche Baustelle oder ein Chef, der erklärt, warum er seinen Beruf seit Jahrzehnten gerne macht: Stoff für gute Geschichten gibt es im Handwerk reichlich.



Und diese Geschichten werden immer wichtiger. Junge Menschen informieren sich heute selbstverständlich über soziale Medien. Damit wird ein gutes Video auch zu einem Instrument der Nachwuchsgewinnung.



Kafaoglus eigener Berufsweg zeigt gleichzeitig, dass Ausbildung und Karriere nicht immer einer geraden Linie folgen müssen. Fachwissen und praktische Erfahrungen gehen nicht verloren, wenn man sich beruflich verändert. Sie können vielmehr die Grundlage für etwas Neues sein.



Vielleicht ist genau das eine wichtige Botschaft für junge Menschen: Erst einmal etwas lernen, Erfahrungen sammeln, neugierig bleiben – und dann den eigenen Weg daraus machen.



Yunus Kafaoglu hat seinen gefunden. Die Baustelle kennt er noch immer. Heute betrachtet er sie allerdings häufiger durch die Kamera.