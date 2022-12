Eröffnung „Dräulzer Sagenpfad“

Der Stadt Drolshagen wurde vom Regierungspräsidenten Heinrich Böckelühr am 24.11.2022 die offizielle Ernennung zur staatlichen Anerkennung als Erholungsort überreicht. Ein echtes „Highlight“ für die Rosenstadt, die nun auch die örtlichen Beschilderungen durch den Zusatz Erholungsort ergänzen wird. Nach dreijährigen Bemühungen und mehreren Anträgen an die entsprechenden Behörden, wurde die Aufstellung von sechs Tafeln mit Bildern von Marion Engels und Texten von Joachim A. Nierhoff zum „Dräulzer Sagenpfad“ genehmigt. Nun sind alle Tafeln aufgestellt und die informativen Flyer dazu gedruckt, auf denen auch eine Karte mit den Wegen aufgezeichnet ist, die den neun Kilometer langen Sagenpfad mit den einzelnen Tafeln verbindet. Ein QR-Code für weitere Informationen mit einer Downloadfunktion zu der Streckenkarte ist ebenfalls eingerichtet. Ein weiterer QR-Code weist auf 14 weitere Wanderwege rund um das idyllische Drolshagen hin. Der Einstieg in den Pfad kann an allen sechs Tafeln erfolgen – die natürlich auch einzeln besucht werden können. Somit ist Drolshagen um eine weitere Attraktion reicher geworden, die auch die örtlichen Schulen als außerschulischen Lernort nutzen können, um die eigene Heimatgeschichte vor Ort zu studieren. Die offizielle Einweihung des Sagenpfades erfolgte durch den Bürgermeister Ulrich Berghoff und den Vorsitzenden des Drolshagener Heimatvereins Dr. Stephan Schlösser in der ersten Dezemberwoche 2022.