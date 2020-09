Eröffnung des Spirituellen Sommers 2020 – mit Musik und Gedanken zum Element Wasser

Das Netzwerk „Wege zum Leben. In Südwestfalen.“ lädt herzlich ein zur Eröffnung des Spirituellen Sommers 2020 am Donnerstag, den 6. August um 18.00 Uhr. Der Auftakt findet nicht wie üblich in Wormbach statt, sondern in der Kirche St. Alexander in Schmallenberg.

Auch in diesem Jahr begegnen und verbinden sich zum Start wieder ganz unterschiedliche Welten: Passend zum Leitthema eröffnet die Veranstaltungsreihe mit einer Betrachtung der vielfältigen Beziehungen von Wasser und Musik von der Musikwissenschafterin und WP-Kulturredakteurin Dr. Monika Willer und einem kleinen, vom Element Wasser inspirierten Konzert des renommierten Musikers und Komponisten Bernward Koch und seinen Begleitmusikern. In seiner Musik, mit der der Sauerländer vor allem in den USA große Erfolge feiert, stellt er das Erleben der Natur in den Mittelpunkt. Hauptinstrument ist das Klavier, ergänzt werden seine Arrangements mit Querflöte, Synthesizer, Gitarren, Bass und

Percussion aus aller Welt.

Auch wenn es diesmal im Anschluss keinen Imbiss geben kann, der Kirchplatz ist groß genug für ein Beisammensein „auf Abstand“. Corona-bedingt müssen sich alle BesucherInnen der Eröffnung bis spätestens 4. August anmelden (02972 974017, info@wege-zum-leben.com.) Wegen der Schutzauflagen ist der Platz in der Kirche begrenzt, einige wenige freie Plätze sind noch zu vergeben.

Das Programm des Spirituellen Sommers 2020 erscheint in diesem Jahr nicht in gedruckter Form, ist aber ab Montag den 3. August auf der Website www.wege-zum-leben.com zu finden.

INFO:

Wasser. Spiritueller Sommer 2020

06.08. bis 11.10.2020 in ganz Südwestfalen

Über 50 Angebote im Hochsauerlandkreis, im Märkischen Kreis und den Kreisen Olpe, Siegen-Wittgenstein und Soest.