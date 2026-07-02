Erneuerter Vorstand, laufende Projekte, knappe Zeit: LAG 4 mitten im Sauerland zieht Halbzeitbilanz

Rund 30 Mitglieder kamen trotz der Hitze zusammen, um über den Stand der Arbeit zu sprechen, langjährige Vorstandsmitglieder zu verabschieden und einen erneuerten Vorstand zu wählen.

Gute Bilanz – und ein knappes Zeitfenster

Der erste Vorsitzende Bernhard Halbe eröffnete die Versammlung mit einer klaren Einordnung: der Vorstand bereits 22 Projekte beschlossen und damit rund 1,1 Millionen Euro in aktuelles Förderperiode bereits gebunden. Projekte, die zeigen, was in der Region steckt – von sportlichen Treffpunkten, über internationalen Austausch zum Ehrenamt bis hin zu Kochevents für Jugendliche.

Gleichzeitig machte er deutlich: Die verbleibende Zeit ist kürzer, als die Halbzeit vermuten lässt. Neue Projekte können nur noch bis Mitte 2027 beantragt werden. Danach schließt sich das Fenster für Projektanträge in dieser Förderperiode. Rund 680.000 Euro stehen noch bereit – doch wer sie für seine Idee nutzen möchte, muss jetzt aktiv werden.

„Halbzeit bedeutet für uns nicht Pause. Wir haben in dieser Förderperiode gemeinsam viel erreicht – und wir haben noch Mittel, die auf gute Ideen warten. Die nächsten Monate entscheiden darüber, wie wir diese Periode abschließen„, sagt Bernhard Halbe, 1. Vorsitzender der LAG 4 mitten im Sauerland.

Zehn und fünfzehn Jahre im Dienst der Region

Ein besonderer Moment des Abends gehörte der Verabschiedung zweier langjähriger Vorstandsmitglieder. Fritz Hemme war zehn Jahre Teil des geschäftsführenden Vorstandes der LAG: zunächst als Schriftführer, zuletzt vier Jahre lang als 2. Vorsitzender. Er hat die Arbeit der LAG nicht nur begleitet, sondern mitgestaltet – mit eigenen Impulsen, mit Engagement bei der erfolgreichen Wiederbewerbung der Region als LEADER-Gebiet und mit einer Kontinuität, die in ehrenamtlichen Strukturen nicht selbstverständlich ist.

Ralf Schmidt gehörte dem Vorstand der LAG seit 2011 an – 15 Jahre als Beisitzer. Als Architekt hat er in zahlreichen Projektentscheidungen eine Perspektive eingebracht, die über das Formale hinausging: den prüfenden Blick auf das, was in einer Landschaft und einer Gemeinschaft wirklich funktioniert. Der Vorstand dankte beiden für ihr langjähriges Engagement.

Neuer Vorstand, neue Gesichter

Die Mitgliederversammlung wählte in offener Abstimmung zwölf der sechzehn Vorstandsmitglieder neu – vier Bürgermeister gehören gemäß Satzung als geborene Mitglieder dem Vorstand an. Bernhard Halbe wurde als 1. Vorsitzender bestätigt. Neu in das Amt der 2. Vorsitzenden wurde Elisabeth Köhler gewählt, die seit 2022 als Beisitzerin im Vorstand tätig war und die Arbeit der LAG damit gut kennt. Als Kassiererin fungiert Ulrike Mikitta, als Schriftführerin Katharina Schwake-Drucks.

Mit Theresa Sträter und Lukas Hamm stoßen außerdem zwei neue Gesichter zum Vorstand: Sie bringen frische Perspektiven in ein Gremium, das über die Förderwürdigkeit von Projekten in der Region entscheidet. Darüber hinaus wurden zwei Kassenprüfer gewählt.

Europa zu Gast im Sauerland

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung sprach der Europaabgeordnete Dr. Peter Liese über aktuelle europäische Entwicklungen, die Zukunft der LEADER-Förderung und die Perspektiven für den ländlichen Raum nach 2028. Dem Vortrag ist eine eigene Pressemitteilung gewidmet.