Erlebnisreiche Osterferien in Schmallenberg

Spannende Ferienangebote für Kinder und Jugendliche

Bis zu den Osterferien sind es zwar noch ein paar Wochen, doch das Jugendamt Schmallenberg hat bereits jetzt schon ein abwechslungsreiches Ferienprogramm auf die Beine gestellt! Vom 14. bis 25. April 2025 erwarten Kinder und Jugendliche spannende Erlebnisse, kreative Workshops und aufregende Ausflüge. Ob Selbstbehauptungstraining, Achtsamkeits- und Entspannungsnachmittag, eine Entdeckungsreise durch die Natur oder actiongeladene Tagestrips – hier ist für alle etwas dabei!

Ferienhighlights für jede Altersgruppe

Den Auftakt macht das Selbstbehauptungs- und Resilienztraining am 14. April, bei dem Kinder von 5 bis 11 Jahren spielerisch lernen, sich selbstbewusst zu behaupten. Weiter geht es am 15. April mit einem Achtsamkeits- und Entspannungsnachmittag, der speziell für Grundschulkinder konzipiert ist. Hier lernen sie auf spielerische Weise, zur Ruhe zu kommen und innere Balance zu finden.

Am 16. April tauchen die Jüngsten (4 bis 6 Jahre) beim waldpädagogischen Angebot „Die Farben des Frühlings“ in die faszinierende Welt der Natur ein und stellen aus gesammelten Naturmaterialien eigene Farben her. Einen kreativen Abschluss der Ferien bietet die Oster-Kreativwerkstatt am 25. April, in der Kinder einzigartige Kunstwerke für das Osterfest gestalten können.

Abenteuer und Action in den Osterferien

Neben den kreativen und lehrreichen Angeboten gibt es auch jede Menge Action! Am 23. April geht es ins Aktiv-Lego-Museum „LEbertiGO“, wo Kinder und Jugendliche ab 7 Jahren beeindruckende Bauwerke entdecken und selbst kreativ werden können. Für Jugendliche ab 14 Jahren gibt es am 24. April einen besonderen Ausflug: Der Gaming-Trip nach Dortmund kombiniert eSports und Konsolenspiele mit einer spannenden Shoppingtour – und das für einen Teilnahmebeitrag von nur 10,00 Euro.

Soziale Teilhabe durch bewusst geringe Teilnahmebeiträge

Das Jugendamt Schmallenberg legt besonderen Wert darauf, dass möglichst viele Kinder und Jugendliche an den Ferienangeboten teilnehmen können. Daher wurden die Teilnahmebeiträge bewusst gering gehalten.

Jetzt anmelden und Plätze sichern!

Die Teilnehmerzahlen sind begrenzt, daher ist eine frühzeitige Anmeldung ratsam. Die Anmeldungen starten ab Montag, den 03.03.2025, 18:00 Uhr über die Internetseite der StadtSchmallenberg unter www.schmallenberg.de. Bei Fragen steht Ihnen Helena Beste (Tel.: 02972/980-417, E-Mail: helena.beste@schmallenberg.de) zur Verfügung.