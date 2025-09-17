Magazin für die Sauerländer Lebensart

Erinnerung an Arbeitswelt und Schmallenberger Woche

Der Schmallenberger Bernhard Stegmann (84) war vor 50 Jahren Betriebsleiter bei FALKE und gleichzeitig einer der ersten Abgeordneten im Stadtrat der neuen Stadt Schmallenberg.

17. September 2025 | < 1 Minute Lesezeit
Bernhard Stegmann

Quelle: WOLL-Verlag

Bernhard Stegmann – von Anfang an dabei

Der Schmallenberger Bernhard Stegmann (84) war vor 50 Jahren Betriebsleiter bei FALKE und gleichzeitig einer der ersten Abgeordneten im Stadtrat der neuen Stadt Schmallenberg. Als rechte Hand von Bürgermeister Paul Falke war er mitverantwortlich für die Entstehung der Schmallenberger Woche. 

Über den Umgang mit finnischen Arbeiterinnen:
„Dann kam der finnische Konsul zu mir und sagte, finnische Frauen können nicht eingesperrt werden. Die müssen frei bleiben, die dürfen machen, was sie wollen.“ 

Gedanke zur Entstehung der „Schmallenberger Woche“:
„Da habe ich Paul Falke gesagt, wir machen eine Stadtwoche.“

Über den Bürgermeister aus der Partnerstadt Wimereux:
„Der Bürgermeister aus Wimereux ist mit einer Tanzgruppe gekommen und die sind bei der ersten Schmallenberger Woche 1978 aufgetreten.“

Reflexion zum Wandel der Wirtschaft:
„Diese 50 Jahre haben Schmallenberg verändert. Noch vor 50 Jahren war mehr als die Hälfte aller Arbeitsplätze in der Textil- und Bekleidungsindustrie angesiedelt. Heute sind es keine 10 Prozent mehr.“

Quelle: WOLL-Verlag


Anwerbung italienischer Arbeitskräfte:
„Das Erste, was sie jetzt machen, sie holen uns Arbeitskräfte aus Italien. Und dann bin ich mit dem Auto nach Italien losgefahren und habe aus den Dolomiten die ersten abgeholt … .“

Bild von Hoffe, Hermann-J.

Hoffe, Hermann-J.

