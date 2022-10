Erholen im Sauerland – Entspannung in idyllischer Umgebung

Für viele Menschen ist das Sauerland ein beliebtes Reiseziel. Grüne Landschaften, dichte Wälder und idyllische Fachwerkdörfer tragen zu einem erholsamen Ambiente bei. Schon nach ein paar Ferientagen in ruhiger Umgebung im Sauerland ist die Entspannung deutlich spürbar. Ein Wochenendurlaub oder eine längere Auszeit sind geeignet, um Stress abzubauen.

Alltagsstress abbauen und zur Ruhe kommen

Im Sauerland kommen Aktivurlauber ebenso auf ihre Kosten wie ruhesuchende und erholungsbedürftige Menschen. Zwischen Diemelsee und Brilon, Bad Berleburg und Hallenberg durchziehen zahlreiche Wander- und Fahrradwege die Landschaft. Viele Radstrecken führen an See und Flüssen entlang. Radfahren gilt als besonders gut zur Entspannung geeignete Sportart, die gegen Stress helfen soll. Beim Fahrradfahren auf dem größtenteils auf alten Bahntrassen angelegten Sauerland-Radring kann man die Region entdecken, während man in die Pedalen tritt. Radfahren ist ideal, um an etwas anderes zu denken und den Geist zu entspannen. Einen ähnlichen Effekt soll auch Cannabidiol Öl haben, das natürliche Substanzen aus der Hanfpflanze enthält, die häufig zum Entspannen verwendet werden. CBD ist eines von mehr als 80 bekannten, im Nutzhanf enthaltenen Cannabinoiden. Im Gegensatz zu Tetrahydrocannabinol (THC), einem weiteren Phytocannabinoid, soll CBD nicht psychoaktiv sein und daher keine Rauschzustände verursachen. Dem Cannabidiol werden beruhigende, entspannende und schmerzlindernde Eigenschaften zugeschrieben. Die Anwendungsgebiete reichen von allgemeinen Schmerzzuständen über Schlafprobleme und stressbedingte Symptome bis zu Gereiztheit und Nervosität. Da es sich bei CBD-Produkten nicht um Arzneien im medizinischen Sinn handelt, werden Cannabidiol-Präparate meist als Nahrungsergänzungen bezeichnet. Gesetzlichen Vorschriften zufolge dürfen Öle mit CBD nur rezeptfrei angeboten werden, wenn diese weniger als 0,2 Prozent THC enthalten. Oft genügen bereits einfache Maßnahmen, um die innere Ruhe wiederzufinden. Zu den bewährten Entspannungstechniken zählt die Meditation. Beim Meditieren kann durch konzentrierte Aufmerksamkeit ein Zustand tiefer Entspannung erreicht werden.

Sehnsuchtsorte besuchen oder Waldbaden

Im Sauerland gibt es ganz besondere Orte, die Sehnsüchte und Träume beflügeln. Beliebte Sauerland-Seelenorte sind zum Beispiel Kirchen und Kapellen, Steinbrüche und Felsen, Seen, Täler und unterirdische Grotten. Man hat herausgefunden, dass Waldbaden die Gesundheit fördern soll. Das sogenannte Baden in Waldluft gilt als entspannend und wohltuend. Dieser aus Japan stammende Trend hat inzwischen auch den Möhnesee erreicht.

Durch Wälder wandern und dabei die Energie der Bäume und der rauschenden Wildbäche spüren, kann man auf der Sauerland-Waldroute. Der Qualitätswanderweg führt von Iserlohn nach Marsberg. Die insgesamt 240 Kilometer lange Strecke ist 16 Etappen aufgeteilt. So können täglich einzelne Abschnitte zurückgelegt werden. Einen farbenprächtigen Sonnenuntergang zu beobachten kann herrlich entspannend sein. Im Sauerland gibt es zahlreiche Seen und Talsperren, wie den Biggesee und den Listersee, den Hennesee und den Möhnesee sowie den Sorpesee und den Diemelsee. Die Seen gelten als wahre Freizeitparadiese und werden als natürliche Erholungsbereiche gern von Einheimischen, aber auch von Urlaubern genutzt. Beim Angeln, Tretbootfahren, Segeln, Surfen und Tauchen schaltet man vom Alltagsstress ab und betrachtet die Welt aus anderer Perspektive. Während der Sommersaison von April bis Mitte Oktober sind auf dem Biggesee auch Ausflugsschiffe unterwegs. Vom Ufer des Diemelsees kann auf den St. Muffert-Gipfel und den Eisenberg gewandert werden. Für diese Anstrengung wird man mit einem wunderschönen Blick auf das glitzernde Wasser des Sees belohnt.