Ergonomie am Arbeitsplatz: Wenn schon sitzen, dann richtig.

So sieht häufig der Tagesablauf vieler Menschen aus. Erst einmal gemütlich am Frühstückstisch sitzen: Der Tag beginnt für die meisten Menschen bereits in einer Position, die sich ungünstig auf die Gesundheit auswirken kann. Mit dem Auto zur Arbeit, im Büro stundenlang vor dem Computer hocken und abends gemütlich auf das Sofa fläzen. Was für viele Menschen Alltag ist, widerspricht eigentlich unserer Natur. Unsere Körper sind evolutionär auf Bewegung getrimmt. Wenn man Kinder beobachtet, sieht man, wie groß der natürliche Bewegungsdrang ist. Doch spätestens in der Schule wird ihnen dieses Bedürfnis oft systematisch abtrainiert. Der Ernst des Lebens ebnet dann leider auch den Weg zu Haltungsschäden, Kreislaufbeschwerden und einer geringeren Lebenserwartung.

Ein bisschen Bewegung geht immer

Der menschliche Körper ist nicht für das Sitzen gemacht. Trotzdem verbringt jeder Sauerländer oder jede Sauerländerin im Durchschnitt 7,5 Stunden täglich in dieser ungesunden Position. Dauersitzen kann zur Entstehung vieler Krankheiten beitragen – deshalb ist Ergonomie am Arbeitsplatz besonders wichtig. Außerdem gibt es kaum gute Gründe dafür, den Großteil des Tages sitzend vor einem Bildschirm zu verbringen – abgesehen von Bequemlichkeit. Wer viel sitzen muss, sollte gezielt körperliche Aktivität suchen. Zwei Minuten Bewegung für eine halbe Stunde Sitzen ist ein guter Richtwert. Die Einrichtung eines ergonomischen Arbeitsplatzes ist eine weitere sinnvolle vorbeugende Maßnahme.

Quelle: Foto: Liftor Optimale Funktionalität: höhenverstellbare Schreibtische von Liftor

Richtig sitzen und gesünder leben

Krankenkassen und Berufsgenossenschaften, die die gesundheitlichen Folgen und Kosten des ungünstigen Sitzens am Arbeitsplatz genau kennen, wenden sich regelmäßig mit Empfehlungen und Tipps an ihre Versicherten.

1. Möglichst wenig sitzen

Das ist leichter gesagt als getan. Doch wer keine körperlichen Beschwerden hat, kann in alltäglichen Situationen Sitzen durch Stehen ersetzen – beim Telefonieren, im Bus, in Meeting oder am Bildschirmarbeitsplatz. Im Büro sind regelmäßige Haltungswechsel sehr empfehlenswert, sie fördern die Durchblutung der Beine und steigern die mentale Leistungsfähigkeit. So können Stehpulte oder höhenverstellbare Schreibtische für Abwechslung im Bewegungsablauf sorgen.

2. Bewegung in den Arbeitsalltag integrieren

Jeder Einzelne kann versuchen möglichst viel Bewegung in den Arbeitsalltag einzubauen.

Treppe nehmen, statt den Aufzug benutzen

Drucker und Papierkorb weit wegsetzen, damit man ein paar Schritte laufen muss

Ins Nachbarbüro gehen, statt eine E-Mail zu schreiben

Meetings können auch im Stehen stattfinden

Mit dem Rad zur Arbeit fahren oder laufen

3. Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung

Arbeitgeber sollten darauf achten, dass ihre Mitarbeiter einen ergonomischen Arbeitsplatz haben. Wichtig ist, dass die Arbeitsplatzgestaltung individuell angepasst ist und optimal auf den eigenen Körper eingestellt ist.

Richtig sitzen – Arme, Hände, Oberschenkel und Füße richtig positionieren

Sitz und Bildschirmhöhe richtig einstellen

Am besten ist das sogenannte dynamische Sitzen. Dabei verändert man immer wieder leicht die Sitzhaltung, sitzt entweder aufrecht oder zurückgelehnt an die Rückenlehne des Stuhls.

4. Ergonomie-Tipps für den Arbeitsplatz daheim

Mit wenigen Änderungen können Sie bereits für einen gesunden und ergonomischen Arbeitsplatz sorgen:

Richtige Beleuchtung: gut ausgeleuchteter Arbeitsplatz, bestenfalls ein Ort, wo natürliches Sonnenlicht einstrahlen kann

Arbeit braucht genügend Platz

Ergonomische Maus und Tastatur wählen

Für den richtigen Sitzplatz sorgen

Gute Luft fördert die Leistung

5. Richtiges Verhalten am Arbeitsplatz

Trotz eines bestens und ergonomisch ausgestatteten Arbeitsplatzes kann ausreichende Bewegung zu kurz kommen. Abhilfe ist durch diese Tipps möglich:

Wecker für Pausen stellen

Bewegungsunterbrechungen einbauen

Sportübungen für zwischendurch einbauen

Fazit:

Neben den zahlreichen Möglichkeiten durch Möbel, wie zum Beispiel höhenverstellbare Tische, ergonomisch angepasste Sitzmöbel, liegt es an jedem selbst, sich seinen Arbeitsplatz so einzurichten, dass er einerseits bequem und angenehm ist, andererseits aber genügend Möglichkeiten für reichlich Bewegung.