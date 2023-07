Erfüllter Lebenstraum in Tokio

Schmallenberger genießt Eric Clapton live

Wer kann von sich behaupten, dass man sich einen Lebenstraum erfüllen konnte? Zu den Glücklichen gehört der Schmallenberger Rainer Zepernick. Er hat sein musikalisches Idol Eric Clapton live in Tokio erleben dürfen. „Ein unglaubliches Erlebnis. Abgesehen vom Konzert haben mich auch Land und Leute nachhaltig beeindruckt“, berichtet der 70-jährige Musik-Fan. Es erübrigt sich die Frage, ob die Reise nach Japan anstrengend war. „Natürlich ist ein Zwölf-Stunden-Flug nicht ohne. Bis man vor Ort ist – das dauert. Aber wenn du in der großen Budokan-Halle mitten in Tokio die ersten Gitarrenklänge hörst, hast du alle Strapazen vergessen“, sagt Rainer Zepernick begeistert.

Sein ungewöhnlicher, wunderbarer Trip nach Japan fand vom 20. bis 26. April statt. Als passionierter Musikfan von Eric Clapton wollte er einmal im Leben den heute 78-jährigen Gitarristen im berühmten Budokan in Tokio sehen und hören. Seit 1992 versucht er Karten für ein Konzert in dieser Halle zu bekommen – bisher ohne Erfolg. „Ich bin seit 1967 Fan und habe seit 1974 viele Konzerte in Deutschland und England besucht, aber ‚Übersee‘ war mir bisher nie vergönnt“, ergänzt Zepernick.



In diesem Jahr wurden insgesamt fünf Konzerte angesetzt, alle waren so gut wie ausverkauft. „Als die Tour-Termine feststanden, habe ich meine Fan-Kontakte aktiviert und Anfang des Jahres die langersehnten Karten bekommen.“ An gleich zwei Abenden war er einer von fast 15.000 Zuschauern pro Konzert, der in der 38 Millionen-Metropole Tokio erstklassigen Konzerten lauschte und sich am nicht enden wollenden Applaus beteiligte. Viele Fotos und noch mehr Eindrücke hat er mit nach Schmallenberg gebracht. In höchster Euphorie hat er schließlich Anfang Mai noch mal eben das Konzert in London (Royal Albert Hall) besucht. Die Erlebnisse werden selbstverständlich mit dem Deutschland-Fanclub (www.Clapton.de) geteilt. Der hatte zu allem Glück – vor ein paar Wochen – sein nationales Fan-Treffen in Schmallenberg (im Habbels Kulturbühne). Obwohl jetzt erstmal keine weiteren Live-Konzert-Besuche geplant sind, bleibt die leidenschaftliche Begeisterung Zepernicks für die Musik und im Speziellen für Eric Clapton: „Das sind einmalige Erlebnisse, und das Konzert in Tokio ist für jeden echten Fan ein Lebenstraum.“