Erfolgreichster Deutschland-Cup seit Beginn des Rhönradturnens in Brilon!

Am vergangenen Wochenende durften 7 BrilonerInnen an den Deutschen Meisterschaften der Landesklasse in Dortmund teilnehmen. Ihre Teilnahme sicherten sie sich dadurch, dass sie sich als jeweils stärkste TurnerIn des Jahres in ihrer Altersklasse durchsetzen konnten. Unterstützt wurden sie durch die Ersatz-Turnerinnen Maja Mastuszak und Amelie Fritisch. Somit war Brilon der Verein aus NRW mit den meisten Teilnehmern am Deutschland-Cup.

Quelle: SC Brilon

Grandioser Auftritt

Umso verwunderlicher ist Brilons grandioser Auftritt bei diesem bundeshöchsten Wettkampf: Alle sieben Turnerinnen erreichten einen Platz auf dem Treppchen! Sechs sogar den Sieg! Justus Schodrok und Charlotte Hoffmann siegten in der Altersklasse AK11/12, obwohl beide erst zehn Jahre alt sind! Ida Kelm ist die beste Turnerin Deutschlands in der Altersklasse 13/14 mit Spirale. Elif Kantar zeigte hervorragende Leistungen im Geradeturnen und Spirale und erturnte sich Gold in der Altersklasse 15/16. Und den hervorragenden Abschluss machten Inken Albaum und Jamie Krämer in der Stärksten Altersklasse des Wochenendes, wo nur Hundertstel zwischen den Platzierungen lagen. Jamie erturnte sich Gold, Inken Bronze. Zusätzlich errang Inken Silber im Sprung. Paula Schodrok verletzte sich leider beim Einturnen und konnte nicht an den Start gehen. Mit diesen Leistungen stellten die Briloner die Konkurrenz aus ganz Deutschland in den Schatten und konnten ihr Glück kaum fassen!

Quelle: SC Brilon

Bronze auf Bundesebene

Als wenn dies noch nicht genug wäre, hatte auch die Mannschaft der Bundesklasse ein außerordentlich gutes Wochenende erwischt! Bei den Deutschen Vereinsmannschaftsmeisterschaften starten die jeweils 3 besten Vereine aus dem Norden und dem Süden. Brilon war dieses Jahr erst zum ersten Mal direkt qualifiziert und war als Newcomer dementsprechend aufgeregt. Insbesondere, weil in fast allen anderen Teams Weltmeister oder WM-Turner starteten. Jedoch behielten alle fünf Turnerinnen die Nerven und zeigten vor großem Publikum schöne Übungen: Svea Tillisch in Gerade, Anna Abeler und Franziska Kraft in der Musikkür, Hannah Süreth im Sprung und Franziska Kraft und Marie Kraft in der Spirale. Dies wurde mit der Bronze-Medaille belohnt!

Starkes Team, starker Zusammenhalt, super Leistungen!

Am Jahresende bedanken sich die Turnerinnen bie den fleißigen Trainerinnen, die ihr Herzblut ins Rhönradturnen stecken und ohne die solche Erfolge nicht möglich wären. Der Dank gilt: Inken Albaum, Marie Kraft, Franziska Kraft, Hannah Süreth, Aline Gödde, Petra Burmann, Anke Becker und Silvia Rummel. Darüber hinaus gilt der Dank den 40 Helfern und Kampfrichtern, die bei jedem Training und jedem Wettkampf ganz hervorragende Arbeit leisten!