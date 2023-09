Erfolgreiches Mountainbike-Wochenende in Winterberg – „Ergotec – Majlen Sunshine Race“ 2023

Nun ist das erste “Cross Country Olympic” UCI-Event in der Sportregion Hochsauerland in Winterberg Vergangenheit. Mit über 500 vorangemeldeten Rennfahrerinnen und Rennfahrern war die Veranstaltung am 9. und 10. September sehr gut besucht. Mehr jedoch als die Starterzahl erfreuten die Veranstalter des Majlen Sunshine Race die rund 1.000 leuchtenden Augen der Mountainbikerinnen und Mountainbiker, die von der wundervollen Strecke schwärmten. Attribute wie amazing, erstklassig, phantastisch und sehr anspruchsvoll waren oft zu hören.

Quelle: Alexander Rebs (Instagram: alex_rebs)

Von vielen Anwesenden wurde die Bitte geäußert, das Event im Jahr 2024 unbedingt zu wiederholen. Natürlich wurden auch „Schnupperrennen“ für die Kleinsten angeboten. Neben den Wettkämpfen gab es auf dem Veranstaltungsgelände an der Bremberg Klause weitere interessante Stände von Sponsoren und Ausstellern zu erkunden. So konnte man am Stand des lokalen Fitnessstudios „Corpus Pro“ an einer Wettkampf- Challenge teilnehmen. Die besten Teilnehmer im „Sit-up“- und insbesondere für die Jüngsten im „Hampelmann“-Wettbewerb wurden abends mit attraktiven Sachpreisen belohnt. Da Mountainbike eine Natursportart ist, gab es am Stand von Winterberg die Möglichkeit, sich an der Aufforstung des, aufgrund von „Käfer-Kalamitäten“, arg geschundenen Forstes als Baumpate zu beteiligen. Der Partner „Boxo biketools“ bot für allen Sportlern und Sportlerinnen einen Bike-Check an, dessen Teilnahme mit einer Verlosung wertvoller Preise im Wert von 700 Euro verbunden war.

Quelle: Alexander Rebs (Instagram: alex_rebs)

UCI-Kommissär, Bjoern Birkeland aus Norwegen, attestierte dem Veranstalter die Kompetenz zur Durchführung der höchsten UCI-Kategorie C1 für das Folgejahr. Lediglich besonders verdienten, langjährigen Veranstaltern wird die UCI-Kategorie „HC“ zugestanden. So wird in Kürze mit den Verantwortlichen der Stadt Winterberg die Abstimmung für 2024 getroffen. Ein großer Dank gilt an dieser Stelle den Betreibern des Skiliftkarussells Winterberg, die unkompliziert das Event unterstützt haben und natürlich dem Team der Bremberg Klause, welches die Besucherinnen und Besucher des Events leidenschaftlich mit Speis und Trank versorgt haben. Zudem reichten sie für jeden erwachsenen „Finisher“ eine Flasche mit isotonischem „Warsteiner 0,0%“.

Fotos: Alexander Rebs (Instagram: alex_rebs)