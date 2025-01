Erfolgreiche Wasserrettungsübung am Biggesee

Rotary Club Olpe-Biggesee spendet 10.000 Euro für die Johanniter Drohnenstaffel

Eine eindrucksvolle Demonstration moderner Rettungstechnik und effektiver Zusammenarbeit verschiedener Organisationen fand im Sommer des vergangenen Jahres am Biggesee statt. Die Johanniter-Drohnenstaffel präsentierte sich gemeinsam mit der DLRG bei einer öffentlichen Übung zur Wasserrettung vor über 50 geladenen Gästen, darunter Vertreter der Rotary-Clubs Olpe, Siegen und Lüdenscheid sowie der Polizei und Feuerwehr. Das Event wurde durch die Initiative von Wilhelm Dyckerhoff, ehrenamtlichem Vorstand der Johanniter in Südwestfalen und Mitglied des Rotary Clubs Olpe-Biggesee, ins Leben gerufen.

Modernste Technik für schnelle Hilfe

Im Zentrum der Übung stand die Rettung einer vermissten Schwimmerin. Die Johanniter-Drohne, ausgestattet mit einer hochauflösenden Wärmebildkamera, identifizierte die Person zielsicher aus der Luft. Über die Bildschirme des Einsatzleitwagens wurde die Position der Schwimmerin in Echtzeit an das Team der DLRG weitergeleitet, das die Bergung erfolgreich durchführte. Die Präzision und Effizienz dieser Kooperation beeindruckten die anwesenden Gäste.

Holger Sondermann, ehrenamtlicher Leiter der Drohnenstaffel, zog ein positives Fazit: „Wir sind stolz darauf, dass unsere erste öffentliche Übung so erfolgreich war. Diese Zusammenarbeit mit der DLRG zeigt, wie entscheidend eine gute Abstimmung zwischen den Rettungsorganisationen für das Retten von Leben ist.“

Große Resonanz und großzügige Unterstützung

Die Veranstaltung bot nicht nur eine Plattform für den fachlichen Austausch zwischen Hilfsorganisationen, sondern setzte auch wichtige Impulse für die Unterstützung lebensrettender Einsätze. Im Anschluss an die Übung nutzten die Gäste die Gelegenheit, sich eingehend über die technische Ausstattung und die Einsatzmöglichkeiten der Drohnenstaffel zu informieren.

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war der Spendenaufruf zugunsten der Johanniter-Drohnenstaffel. Mit einer Gesamtspendensumme von 10.000 Euro, initiiert durch den Rotary Club Olpe-Biggesee, wurde das Team nachhaltig unterstützt. Nach der initialen Anschubfinanzierung durch die Glücksspirale sind die Mittel ein weiterer Meilenstein, um die Einsatzfähigkeit der Drohnenstaffel langfristig zu sichern.

Quelle: Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

Dankbarkeit und Ausblick

Wilhelm Dyckerhoff betonte die Bedeutung solcher Übungen für die Region: „Gerade in weitläufigen Gebieten wie dem Kreis Olpe sind schnelle und effiziente Rettungseinsätze unverzichtbar. Die enge Zusammenarbeit zwischen den Organisationen ist der Schlüssel zum Erfolg.“

Die Johanniter in Südwestfalen bedanken sich herzlich bei allen Beteiligten und Unterstützern, insbesondere beim Rotary Club Olpe-Biggesee, für ihr Engagement. Die Spenden tragen dazu bei, die Drohnenstaffel weiter auszubauen und so die Sicherheit in der Region zu erhöhen. Weitere Übungen und Kooperationen sind bereits in Planung, um auch in Zukunft schnelle und professionelle Hilfe leisten zu können.

Zum Johanniter Regionalverband Südwestfalen

Der Johanniter-Regionalverband Südwestfalen mit Hauptsitz in Lüdenscheid ist Teil der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. und gehört damit zu einer der großen deutschen Hilfsorganisationen. Im Verbandsgebiet Südwestfalen, das den Märkischen Kreis, den Kreis Olpe und Kreis Siegen-Wittgenstein sowie den Hochsauerlandkreis umfasst, stehen die Johanniter mehr als 1,1 Millionen Menschen mit ihren Diensten und Hilfsangeboten zur Verfügung. Der Johanniter Regionalverband Südwestfalen wird durch fast 20.000 Fördermitglieder und weitere individuelle und institutionelle Spender unterstützt. Rund 400 haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende engagieren sich in den unterschiedlichen Bereichen des Regionalverbands:

· Im Hospiz- und Trauerbereich: Ambulanter Hospizdienst für Kinder und Jugendliche „Kleine Raupe“ und Ambulanter Hospizdienst für Erwachsene.

· Im Bereich Pflege: Ambulante Pflege der Johanniter, Senioren-Tagespflegen in Lüdenscheid und Iserlohn, sowie das Johanniter Wohnen mit Service sowie die Demenzwohngruppen „Anderland“ in Lüdenscheid.

· Im Bereich Ausbildung, Rettung und medizinische Dienste: Breitenausbildung inkl. Erste Hilfe, Bevölkerungsschutz (Drohnenstaffel) und der Johanniter Hausnotruf.

· Im Bereich Wohnungslosenhilfe: Ambulant betreutes Wohnen und Wohngemeinschaft für Frauen in Iserlohn.

· Im Bereich Kinder, Jugend und Familie: 6 Johanniter-Kindertageseinrichtungen im Verbandsgebiet sowie regionale Jugendarbeit. Weitere Informationen: www.johanniter.de/suedwestfalen