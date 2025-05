Erfolgreiche Veranstaltung your Update mit Berufsparcours und Berufsinfoabend in Sundern

Der Berufsparcours als erster Durchgang des Berufsinfotages „your UpDate“ am 07.05.2025 in Sundern erfreute sich erneut großer Beliebtheit bei den Schülerinnen und Schülern der Klassen acht bis zehn der weiterführenden Schulen. Über 40 Firmen präsentierten beeindruckende Arbeitsproben, die die Jugendlichen ausprobieren konnten, was ihnen sichtlich Spaß bereitete. Trotz anfänglicher Zurückhaltung wurden die Schülerinnen und Schüler im Laufe des Parcours immer mutiger und tauchten in die vielfältigen Berufswelten ein. Insgesamt nahmen rund 300 Schülerinnen und Schüler an den beiden Durchgängen am Vormittag teil.

Neben dem Berufsparcours war auch der Berufsinfoabend ein Erfolg. Die Wi.Sta Sundern-Sorpesee GmbH als Veranstalter verzeichnete eine ähnlich hohe Besucherzahl, wie im vergangenen Jahr. Die seinerzeit vorgenommene Umstellung von einer reinen Ausbildungsmesse zu einer Berufsinfomesse und die Erweiterung der Zielgruppe trugen maßgeblich zu diesem gelungenen Tag bei. Sowohl potenzielle Praktikanten und Auszubildende als auch Jobsuchende fanden zahlreiche Gesprächspartner bei den am Abend mehr als 60 vertretenen Unternehmen. Auf Nachfrage des Wi.Sta-Teams konnten die ausstellenden Unternehmen eine positive Bilanz ziehen. Ein Unternehmen gab sogar an, dass zwei Personen ihre schriftlichen Bewerbungen eingereicht haben.

Die Zahl anwesender Kunden des Jobcenters der Stadt Sundern und der Agentur für Arbeit, die den Berufsinfoabend besuchten, unterstreicht die Relevanz der Veranstaltung auch für die regionale Arbeitsmarktvermittlung. Ein Mitarbeiter des Jobcenters äußerte sich optimistisch über die Aussicht auf Abschlüsse von Praktikums- und Arbeitsverträgen.

Der Höhepunkt des Abends bildete die Gewinnverlosung, die die Besucher zusätzlich motivierte, sich über die vielfältigen Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten zu informieren. Nach ernsthaft geführten Gesprächen erhielten die Standbesucher von der jeweiligen Firma ein Gewinnlos. Die zahlreichen Lose, die im Laufe des Abends eingeworfen wurden, zeigen das große Interesse insbesondere der Jugendlichen an den angebotenen Perspektiven.

„Insgesamt war der Berufsinfotag also aus Sicht der Wi.Sta und der teilnehmenden Unternehmen in Sundern ein Erfolg und unterstreicht die Bedeutung einer praxisnahen Berufsorientierung und persönlichen Kennlerngesprächen. Fest steht, dass es auch im kommenden Jahr die „your UpDate“ in der Schützenhalle in Sundern geben wird. Alle Infos folgen dann ab Ende des Jahres“, so Carina Gramse von der Wi.Sta nach der gelungenen Veranstaltung.