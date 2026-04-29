Erfolgreiche Schüler-Initiative: 15 neue Fahrradbügel an Dreifachturnhalle

So geht Mitgestaltung: Zwei Schüler des Europa-Gymnasiums Warstein haben im November 2025 beim Stadtrat beantragt, an der Dreifachturnhalle an der Lioba-Schule Fahrradbügel zu installieren. Der Ausschuss für Bauen und Digitales stimmte dem Antrag zu. Für die Umsetzung fand der Handballverein VfS 59 Warstein e.V. mit Unterstützung der Sparkasse Hellweg-Lippe einen Sponsor für die Anschaffung der Fahrradbügel, während die Stadt Warstein die Installation übernahm.

Schülersprecher Laurenz Gosselke und Eric de Angelis von der Schülervertretung des Europa Gymnasiums hatten im Spätherbst des vergangenen Jahres den Bedarf für Fahrradbügel an der Dreifachturnhalle festgestellt. „Die Schülerschaft des Europa Gymnasiums nutzt die Dreifachturnhalle für den Sportunterricht. Zurzeit stellen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer ihre Fahrräder vor den Eingängen der Turnhalle ab und können die – mittlerweile häufig auch teuren E-Bikes – nur rudimentär abschließen“, erläutern Eric und Laurenz die Hintergründe. Hinzu komme, dass die Fahrräder bislang ungeordnet abgestellt wurden und ggf. auch Fluchtwege verstellten. Aus diesem Grund beantragten die beiden beim Rat die Errichtung von so genannten Fahrrad-Anlehnbügeln, die sicheres Abschließen ermöglichen. Der mit der Beratung des Antrags beauftragte Ausschuss für Bauen und Digitales stimmte dem Antrag, der in einer Beschlussvorlage der Verwaltung eingebettet wurde, in seiner März-Sitzung einstimmig zu.

Zusammenarbeit von Verein, Stadt und Sponsoren

Der Handballverein VfS 59 Warstein, der in der Dreifachturnhalle trainiert, hat in den vergangenen Monaten die Halle mit Leader-Fördergeldern erweitern und saniert. Auch bezüglich der Aufstellung von Fahrradbügeln stand der Verein schon seit längerem in Verbindung mit der Stadt Warstein. Gemeinsam suchte man nach einer Lösung zur Aufstellung der Fahrradbügel und der Finanzierung. Das Anliegen der beiden Schüler traf somit beim Verein auf offene Ohren. „Auch unsere Mitglieder sowie Besucherinnen und Besucher reisen mittlerweile vermehrt mit dem Fahrrad an. Speziell für diesen Zweck hat uns die Sparkasse Hellweg-Lippe kurzfristig 2.500 Euro bereitgestellt, so dass wir 15 Fahrradbügel zur Verfügung stellen konnten“, berichtet Christoph Martin vom VfS.

„Das Engagement und die Einsatzbereitschaft der beiden Schüler ist wirklich klasse und als der VfS 59 Warstein im Rahmen des Umbaus mit diesem Thema auf uns zukam, haben wir sofort entschieden, den Verein zu unterstützen. Denn die baulichen Tätigkeiten wurde in Eigenregie und ehrenamtlich vom Verein ausgeführt“, erklärt Thomas Raulf von der Sparkasse Hellweg-Lippe.

Die Stadt Warstein wiederum hat auf der Grundlage des Beschlusses des Ausschusses für Bauen und Digitales den Einbau der Fahrradbügel übernommen. Ausgeführt wurde die Maßnahme durch die Cramer Garten- und Landschaftsgestaltung, die dem VfS seit langem als Sponsor verbunden ist und ein wirtschaftliches Angebot machte. Entsprechend eines politischen Beschlusses installiert die Stadt Warstein in jedem Jahr im Rahmen eines Budgets von 5.000 Euro neue Fahrradanlehnbügel an geeigneten Orten im Stadtgebiet.

Lob für Engagement und Zusammenarbeit

Bürgermeister Maximilian Spinnrath ist erfreut über das Ergebnis, aber auch den gesamten Prozess: „Über den Antrag von Laurenz und Eric habe ich mich sehr gefreut! Oft ist in solch jungen Jahren die Arbeit des Rates und der Verwaltung sehr fern, obwohl es die nächstgelegenste politische Ebene überhaupt ist. Mir war es daher wichtig, das Engagement der beiden entsprechend zu würdigen. Ebenso gilt mein Dank allen Beteiligten für die konstruktive Zusammenarbeit sowie die schnelle Umsetzung!“

Grundsätzlich ist die Einbindung der Schülerinnen und Schülern der örtlichen Schulen Bürgermeister Spinnrath ein wichtiges Anliegen. So wurde erst im Januar auf seine Initiative eine Bildungskooperation zwischen dem städtischen Archiv und dem Europagymnasium unterschrieben. Ähnliches ist ebenfalls mit der Sekundarschule vorgesehen. Zudem stellte die Verwaltung den Bürgersaal des Rathauses der Schülerkonferenz des Gymnasiums am 27.04.2026 als Tagungsort zur Verfügung: „Damit geben wir der heranwachsenden Generation und dem demokratischen Diskurs nicht nur sprichwörtlich, sondern auch ganz konkret Raum in der Mitte unserer Stadt“, erklärt Bürgermeister Spinnrath abschließend.