Tourismus Brilon Olsberg punktet mit Natur, Erholung und authentischen Urlaubserlebnissen

Die bisherige Messesaison ist für die Tourismus Brilon Olsberg GmbH ein voller Erfolg. Auf zahlreichen Tourismusmessen und verschiedenen Hansetagen, konnten sich Brilon und Olsberg als vielseitige und attraktive Urlaubsdestination präsentieren und dadurch zahlreiche interessierte Besucherinnen und Besucher erreichen.

Der Auftakt der Messesaison hat für Brilon und Olsberg bereits früh im Jahr Ende Januar auf der Messe „Reise und & Freizeit“ am Flughafen Münster/Osnabrück stattgefunden. Weiter ging es mit der Reisewelt in den Schadow Arkaden in Düsseldorf im Februar und dem Hansefest Ende April im Warburg. Ein besonderes Highlight war die Präsentation auf dem „Nordrhein-Westfalen-Tag 2026“ Ende August in Münster. Vergangenes Wochenende präsentierten sich Brilon und Olsberg auf dem Hansefest in Neuss.

Im Mittelpunkt der Messeauftritte standen vor allem die Themen Wandern, Radfahren, Natur und Erholung. Besonders gefragt waren Informationen zu den vielfältigen Qualitätswanderwegen, den zahlreichen Radangeboten sowie zu den Möglichkeiten für einen aktiven und zugleich erholsamen Urlaub. Auch Angebote rund um Gesundheit, regionale Besonderheiten und familienfreundliche Erlebnisse stießen auf großes Interesse.

„Die positive Resonanz zeigt: Brilon und Olsberg sind als Urlaubsziel gefragt. Die Kombination aus beeindruckender Natur, abwechslungsreichen Freizeitmöglichkeiten, regionaler Gastfreundschaft und kurzen Wegen machen unsere Orte im Sauerland zu einem attraktiven Reiseziel für unterschiedliche Zielgruppen“, so Tobias Eisenhut, Geschäftsführer der Tourismus Brilon Olsberg GmbH.

Mit vielen neuen Kontakten, interessanten Gesprächen und zahlreichen positiven Rückmeldungen blicken Brilon und Olsberg auf eine bisher sehr erfolgreiche Messesaison zurück.

Die Saison ist allerdings noch nicht vorbei. Vom 23. bis 25. Oktober präsentieren sich Brilon und Olsberg auf dem historischen Hansefest in Wesel.