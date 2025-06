Erfolgreiche Literaturtage NRW 2025 in Schmallenberg

Trotz hochsommerlicher Temperaturen von über 30 Grad, die so manchen potenziellen Gast eher ins benachbarte Freibad als zu einer Lesung lockten, sind die Literaturtage des Verbands deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller in NRW (VS NRW) in Schmallenberg mit großem Erfolg zu Ende gegangen. Vom 12. bis 15. Juni 2025 stand die malerische Stadt im Sauerland gänzlich im Zeichen von Literatur und Begegnung.

Besonders hervorzuheben ist die hervorragende Zusammenarbeit zwischen dem VS NRW und dem Kulturbüro Schmallenberg, die das Festival nicht nur organisatorisch, sondern auch inhaltlich geprägt hat. Gemeinsam wurde ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt, das von Lesungen in Kitas und Schulen bis hin zu abendlichen Veranstaltungen im neuen Holz- und Tourismuszentrum (HuTz), dem Dritten Ort in Schmallenberg reichte. Die enge Abstimmung und das kreative Miteinander haben nicht nur für einen reibungslosen Ablauf gesorgt, sondern auch neue Impulse für zukünftige Projekte gesetzt.

Ein besonderes Highlight war das Format „Kunst trifft Lyrik“, bei dem Autorinnen und Autoren Werke lokaler Künstlerinnen und Künstler literarisch interpretierten. Dieses Experiment ist geglückt und schuf eine einmalige Verbindung. Ein Kurzfilm ist daraus entstanden und konnte dem Publikum vorgeführt werden. Am Freitagvormittag freuten sich viele Kinder und Jugendliche über Besuch durch Autorinnen und Autoren in Schulen und KiTas, die sich Zeit zum Vorlesen und für interessante Gespräche genommen haben.

Es bleibt festzuhalten, dass die Literaturtage 2025 trotz enormer Hitze atmosphärisch, inhaltlich und organisatorisch ein voller Erfolg waren. Sie haben wieder einmal gezeigt, wie fruchtbar die Zusammenarbeit zwischen Literatur und kommunaler Kulturarbeit sein kann. Die ersten Ideen für weitere Projekte in Schmallenberg liegen bereits auf dem Tisch.

Städte oder Kreise in NRW, die selbst einmal Spielort der Literaturtage sein möchten, wenden sich für weitere Informationen an den Vorstand des VS NRW. Ansprechpartnerin ist die Landesvorsitzende Jana Engels.

www.vs-nrw.de